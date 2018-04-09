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В центре «Мои документы» района Куркино гости столицы могут оформить загранпаспорт в течение трех месяцев
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В центре «Мои документы» района Куркино гости столицы могут оформить загранпаспорт в течение трех месяцев 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
При оформлении пятилетнего загранпаспорта по месту пребывания срок изготовления документов сократился до трех месяцев. В районе Куркино документ можно оформить центре госуслуг по адресу: Новокуркинское шоссе, 1.
— Любой гражданин нашей страны, находящийся в Москве, но имеющий прописку в другом регионе, может подать документы на загранпаспорт в столичном центре госуслуг и получить готовый паспорт в течение трех месяцев. Ранее эта услуга предоставлялась в срок до четырех месяцев, — сообщила специалист пресс-службы центров госуслуг Москвы Екатерина Репина.
Напомним, сотрудники центров госуслуг осуществляют прием документов на оформление и выдачу загранпаспорта с августа 2017 года. (ск)
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