В центре «Мои документы» района Куркино гости столицы могут оформить загранпаспорт в течение трех месяцев

При оформлении пятилетнего загранпаспорта по месту пребывания срок изготовления документов сократился до трех месяцев. В районе Куркино документ можно оформить центре госуслуг по адресу: Новокуркинское шоссе, 1. — Любой гражданин нашей страны, находящийся в Москве , но имеющий прописку в другом регионе, может подать документы на загранпаспорт в столичном центре госуслуг и получить готовый паспорт в течение трех месяцев. Ранее эта услуга предоставлялась в срок до четырех месяцев, — сообщила специалист пресс-службы центров госуслуг Москвы Екатерина Репина Напомним, сотрудники центров госуслуг осуществляют прием документов на оформление и выдачу загранпаспорта с августа 2017 года. (ск)