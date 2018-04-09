«Ростех» применит корейский опыт для развития центра аддитивных технологий на базе ОДК

Корейский центр аддитивных промышленных инноваций (Korea Additive Manufacturing Innovation Center, KAMIC) и госкорпорация «Ростех» будут сотрудничать по проекту создания центра аддитивных технологий на базе ОДК, сообщил Ростех.

«Аддитивные технологии позволяют создавать серийные изделия в три раза быстрее, при этом стоимость их изготовления в несколько раз ниже. В таких сложных системах, как газотурбинные двигатели, редукторы, вертолеты, в будущем доля комплектующих, созданных с помощью аддитивных технологий, может достигать 20% и более. Партнерство с KAMIC позволит усилить наши компетенции в этой сфере и использовать опыт южнокорейских партнеров в аналогичных проектах госкорпорации «Ростех»», — сказал заместитель генерального директора госкорпорации Дмитрий Леликов по итогам подписания меморандума о сотрудничестве с администрацией провинции Кёнгидо республики Корея

«Технодинамика». Ранее сообщалось, что единый центр аддитивных технологий Ростеха создан на базе рыбинского НПО «Сатурн» (входит в ОДК). Активное участие в его работе принимают крупнейшие представители российской авиакосмической отрасли — ОАК Роскосмос , холдинги Ростеха — ОДК, «Вертолеты России», КРЭТ

Работу по подбору, адаптации и внедрению «под ключ» решений в области 3D-моделирования и печати осуществляет специальный инжиниринговый центр аддитивных технологий Ростеха, созданный на базе Всероссийского института легких сплавов (ВИЛС).