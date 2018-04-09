Челябинец научился делать «пятерное» сальто за три секунды

В одном из батутных центров Челябинска , где 22-летний Владимир Модин работает тренером, про него говорят «Крутится, как ежик Соник». Был такой популярный герой видеоигр в 1990-е годы. Как тот ежик парень изящно выполняет сальто. Недавно пошел на личный рекорд: в прыжке сделал пять полных оборотов вперед всего за 3 секунды!

Разумеется, этому предшествовали годы кропотливой работы: Володя уже в сумме 18 лет занимается акробатикой: художественной гимнастикой, единоборствами, а в последние годы — паркуром.

— С четырех до восьми лет я занимался в цирковой студии в Златоусте . Потом ее прикрыли, но прекращать заниматься не хотелось. Перешел на боевые искусства и самостоятельно занимался паркуром: смотрел видео, прыгал с гаражей, — поделился с «Хорошими новостями» Владимир.

Правда, и о цирке парень не забывал: Володя гастролировал с профессиональной труппой в Белоруссии , даже блистал перед президентом республики Александром Лукашенко

На батутный фристайл прыгун перешел два года назад, когда закончился контракт с цирком и он переехал в Челябинск. Вова сразу взяли тренером в батутный центр. Там он и принялся совершенствовать свои навыки виртуозных трюков на батуте, с которым был знаком с раннего детства.

"С места в карьер" гимнаст не прыгал: сначала оттачивал обычное сальто, постепенно добавляя количество оборотов. Пятерное сальто на высоте 4-5 метров выполнял пока пару раз, а назад в полете может перевернуться четыре раза. Кстати, трюкач говорит, что крутиться, как ежик Соник, в Челябинске могут только два человека, причем второй профессиональный спортсмен — мастер спорта по гимнастике.

За это время не обошлось и без травм. Тело Владимира помнит вывихи, переломы пальцев и ребер.

— Год назад я прыгнул слишком высоко и улетел в стену. Сломал тогда два ребра, одно отошло от позвоночника. В другой раз чуть колени не вывернул в другую сторону: порвались пружины, я не успел докрутить сальто и упал на раму, сильно повредил суставы, — рассказал Владимир Модин.

Несмотря на «производственные травмы» Владимир не исключает и перспективу циркового будущего. Там, правда, еще более опасно. «Легко сломаться физически и психологически», — констатирует спортсмен. Куда больше его привлекает работа тренером, к тому же на батутах, например, можно сохранить свой стиль. А вот за «шестерным» сальто трюкач не гонится, хотя теоретически оно и возможно: во-первых, риск того не стоит, а во-вторых, для Владимира куда важнее красота и чистота исполнения, так что для начала пять сальто и другие сложные элементы парень хочет отточить до идеала.