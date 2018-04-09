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Чиновники назовут ярославцам имена тех, кто виноват в разваливающихся дорогах
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Чиновники назовут ярославцам имена тех, кто виноват в разваливающихся дорогах 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Уже завтра в Ярославле чиновники обсудят с жителями одну из самых больных тем — ремонт дорог. В здании «Ярдорслужбы» устроят общественные обсуждения программы комплексного развития транспортной инфраструктуры в ярославской агломерации.
На этой встрече всем, кто неравнодушен к состоянию дорог города, расскажут много интересного о планах, текущей ситуации и о том, кто ответственен за разваливающиеся дороги.
— Будут доклады о том, в какой точке сейчас находится реализация проекта ярославской агломерации, — рассказали организаторы общественных обсуждений. — А также затронем тему гарантий и контроля за объектами.
Также чиновники ещё раз озвучат список дорог, для которых в ближайшее время начнут искать подрядчиков через торги. В самом Ярославле торги на ремонт дорог уже объявили, но на них тут же нажаловались в ФСБ, заподозрив в нечестных махинациях.
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