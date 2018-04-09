Чиновники назовут ярославцам имена тех, кто виноват в разваливающихся дорогах

Уже завтра в Ярославле чиновники обсудят с жителями одну из самых больных тем — ремонт дорог. В здании «Ярдорслужбы» устроят общественные обсуждения программы комплексного развития транспортной инфраструктуры в ярославской агломерации.

На этой встрече всем, кто неравнодушен к состоянию дорог города, расскажут много интересного о планах, текущей ситуации и о том, кто ответственен за разваливающиеся дороги.

— Будут доклады о том, в какой точке сейчас находится реализация проекта ярославской агломерации, — рассказали организаторы общественных обсуждений. — А также затронем тему гарантий и контроля за объектами.