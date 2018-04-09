В одной из школ Некрасовки прошло юмористическое шоу «SuperПапа»

В школе № 2048 района Некрасовка состоялось юмористическое шоу «SuperПапа».

«Искрометный юмор, буря эмоций, улыбки зрителей — все это шоу «SuperПапа». Это был настоящий баттл за звание самого лучшего из лучших. «Дикие пляски», «Бешеные тазики», «Крокодил», «Первая любовь» — далеко не весь список испытаний, которые с легкостью преодолели папы школы № 2048», — говорится на сайте учреждения.

Победители шоу «SuperМама» и «SuperПапа» встретятся на поединке «Суперпредки» в конце года.

Напомним, что школа расположена по адресу: улица Липчанского, дом 6А. (вт)