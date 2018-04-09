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В Саратове заканчивается карантин
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В Саратове заканчивается карантин 

Новости Саратова 29 минут назад
Фото: Новости Саратова
Саратовские студенты и школьники 10 апреля вновь приступают к занятиям.
Напомним, карантин продлился у школьников с 21 марта, у студентов вузов, сузов и колледжей — на неделю короче.
Причиной ограничительных мероприятий стал подъем заболеваемости среди детей и подростков острыми респираторными заболеваниями и гриппом.
Многие пользователи в социальных сетях пошутили, что уже не за горами летние каникулы, поэтому предложили досидеть до них. «Шла третья неделя карантина. Родители искренне признавались в любви учителям. В квартирах заканчивался стратегический запас продуктов», — пошутили в пабликах социальной сети ВКонтакте, настраивая учеников на рабочий лад.
Между тем, карантинные мероприятия в Балаковском районе продлены до 11 апреля.
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