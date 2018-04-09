В 2019 году в ингушском селе Сагопши появится первый ФОК

"В сельском поселении Сагопши Малгобекского района начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, сдача которого планируется в 2019 году", — сказал Евкуров.

"Объект строится в рамках реализации ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы», — сообщает пресс-служба администрации Малгобекского района.

Как сообщается, проектировщики предусмотрели в ФОКе тренажерный зал, помещения для игровых видов спорта, душевые кабины, медпункт, кабинет для тренерского состава, администрации и обслуживающего персонала.