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СМИ: самарский пороховой завод «Коммунар» могут остановить накануне ЧМ-2018
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СМИ: самарский пороховой завод «Коммунар» могут остановить накануне ЧМ-2018 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Самарский пороховой завод «Коммунар» может приостановить свою деятельность в преддверии мундиаля, передает «Самарское обозрение». К такому решению пришел региональный Ростехнадзор, который намерен привлечь предприятие к административной ответственности за невыполнение выданных ранее предписаний. Таким образом, работа завода может быть приостановлена на 90 суток.
Напомним, в мае прошлого года Владимир Путин подписал указ, согласно которому все опасные производственные объекты должны приостановить свою работу в преддверии Чемпионата мира по футболу и на период его проведения.
Фото: пресс-служба самарского порохового завода
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