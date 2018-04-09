СМИ: самарский пороховой завод «Коммунар» могут остановить накануне ЧМ-2018 

Самарский пороховой завод «Коммунар» может приостановить свою деятельность в преддверии мундиаля, передает «Самарское обозрение». К такому решению пришел региональный Ростехнадзор, который намерен привлечь предприятие к административной ответственности за невыполнение выданных ранее предписаний. Таким образом, работа завода может быть приостановлена на 90 суток.
Напомним, в мае прошлого года Владимир Путин подписал указ, согласно которому все опасные производственные объекты должны приостановить свою работу в преддверии Чемпионата мира по футболу и на период его проведения.
Фото: пресс-служба самарского порохового завода