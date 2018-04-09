«Конгресс русских американцев» направляет открытое письмо президенту Трампу

Будучи американцем, живущим в Российской Федерации , я могу похвастаться возможностью непосредственного взаимодействия с большим числом русских людей из самых разных слоев общества. Многие из них — православные верующие, которые любят свою церковь и своего президента Владимира Путина , считая его защитником православного христианства и христианства во всем мире.

Другие несколько подустали от происходящего и скептически смотрят как на свое правительство, так и на церковь, тогда как третьи ненавидят Путина и не понимают, почему религии вообще придают такое значение.

Круг моих друзей в России включает людей самого разного уровня образованности: начиная с детей школьного возраста и заканчивая докторами и дипломатами, а также наиболее опытными разработчиками программного обеспечения из «Лаборатории Касперского» , где я активно занимаюсь независимой преподавательской практикой на английском языке.

(Мне доводилось встречаться лично с Евгением Касперским и многими его администраторами, и я хотел бы отметить, насколько безрассудно обходятся с этой поистине фантастической компанией американские политики. Но об этом позднее).

Единственное, что объединяло буквально всех людей, с которыми я беседовал в России, было недоверие и / или неприязнь к Хиллари Клинтон в качестве кандидата в президенты США

Иногда к этой антипатии примешивался страх войны с Соединенными Штатами, к тому же большинство россиян, с которыми я разговаривал, разделяют ощущение того, что американцы окончательно лишились рассудка. Многие из них проявляют к Америке неподдельный интерес, однако их представления о нас формируются средствами массовой информации.

Чрезвычайно важно отметить, что СМИ, формирующие мнение России о Соединенных Штатах, не являются российскими государственными СМИ. По крайней мере речь идет не только о них.

Американские СМИ напрямую транслируются в России, так что россияне при желании могут смотреть «Си-эн-эн» (CNN) и другие крупные кабельные сети.

Москве не мало русских, которые хорошо говорят по-английски, а в «Лаборатории Касперского» таких людей особенно много. Они сами понимают, что происходит в США, но страдают от серьезной нехватки сбалансированной информации, поскольку при обильных трансляциях новостей либеральными американскими сетями позиция консервативных сил не получает должного освещения.

Честно говоря, достаточно взглянуть на образ «американской жизни», какой ее видят русские через призму либеральных СМИ, чтобы понять, что большая часть пропагандистской работы уже сделана. Русским телевизионным сетям нужно только вывести это в свой эфир с переводом.

Возможно, либеральные сети, такие как «Си-эн-эн», «Тэ-эн-тэ» (TNT), «Ти-эл-си» (TLC, The Learning Channel) и иже с ними, умышленно изображают Америку как пристанище геев и мекку для всех существующих отклонений сексуального и психического характера, вот почему общество, которое в значительной степени сохранило некоторые важные элементы традиционных ценностей — вроде «наркотики это не круто, а… мужчины есть мужчины, и женщины вполне ими довольны» — смотрит на это с отвращением.

Я пишу все это для того, чтобы дать вам некоторый обозримый контекст для проблемы, которую мы затрагиваем сегодня.

«Конгресс русских американцев» в Соединенных Штатах направил открытое письмо президенту Трампу, чтобы выразить разочарование по поводу трудного периода в российско-американских отношениях.

Русские американцы в Соединенных Штатах и нынешние жители России, а также некоторые из менее циничных «американских русских» здесь разделяют схожие настроения: это беспокойство, разочарование и даже чувство безысходности. Приведу некоторые выдержки из послания:

«Мы, русские американцы, глубоко обеспокоены недавними раундами санкций. Консульства в Сан-Франциско и Сиэтле больше не предоставляют регулярных консульских услуг. Многие из нас теперь вынуждены преодолевать полстраны, чтобы явиться на прием в российское консульство в Нью-Йорке или Вашингтоне для получения визы в Россию с целью навестить своих родственников.

Мы больше не можем приглашать своих родственников в США, поскольку сегодня отклоняется огромное число заявок из России на получение визы. Закрытие консульств и высылка дипломатов значительно ухудшили нашу жизнь. И при этом почти 90% русских американцев проголосовали за Вас в надежде, что Вы восстановите отношения с Россией и отмените санкции. Сегодня, похоже, Вы отказываетесь от своего предвыборного обещания улучшить двусторонние отношения.

Мы не поддерживаем нынешний курс российско-американских отношений. Он не может привести ни к чему хорошему. Это стало серьезным препятствием для конструктивного диалога. Более того, эта одиозная риторика против России порождает ненависть ко всем русским. Пять миллионов русских американцев, проживающих в этой стране, вынуждены нести на себе бремя последствий этих безрассудных слов и действий. Русские американцы столкнулись с серьезной дискриминацией.

Падение в пучину русофобии не отвечает интересам Америки».

А вот и краткая предыстория.

В России были закрыты все американские консульства за исключением одного — в Москве. Это консульство является единственным местом, где граждане России могут получить туристические или деловые визы в Соединенные Штаты.

Один из моих друзей, сотрудник консульства, объяснил, что в связи с сокращением персонала рабочая нагрузка в посольстве выросла в разы, вот почему среднее время ожидания для получения американской визы гражданином России оценивается в шесть месяцев.

Напротив, если тот же самый россиянин обратится за американской визой в соседнюю Латвию , время ожидания может составить всего один день.

Однако, если не брать в расчет Украину , для въезда в ЕС российскому гражданину нужна виза, к тому же для ведения визового процесса ему необходимо совершить поездку в какую-то из стран-членов ЕС. А Россия огромна — так что жителям Дальнего Востока придется девять часов лететь до Москвы, чтобы запустить визовый процесс, предполагающий шесть месяцев ожидания.

С теми же самыми неудобствами вынуждены сталкиваться русские американцы после закрытия Москвой российских консульств в Соединенных Штатах, ведь Россия симметрично реагирует на американские и европейские санкции, которые основаны на причудливых и в первую очередь необоснованных утверждениях о том, что российское правительство каким-то образом несет ответственность за покушение на Сергея и Юлию Скрипаль

Кроме того русофобия, пропагандируемая американскими СМИ, начинает негативно сказываться на американских гражданах, эмигрировавших из России в надежде претворить в жизнь американскую мечту.

Это те же самые предубеждения и несправедливая дискриминация, которые мы можем наблюдать в отношении любой другой этнической или расовой группы в Соединенных Штатах.

«Конгресс русских американцев» направил письмо президенту Трампу, чтобы выразить свое разочарование и беспокойство, ведь нынешнее помешательство во многом повлияло на их жизнь.

Здесь в России те же настроения характерны, к примеру, для сотрудников «Лаборатории Касперского», компании, которая стала объектом крайне предвзятого и несправедливого обращения с целью набрать политические очки. Евгений Касперский подал по этому вопросу иск в отношении Министерства внутренней безопасности США . Его претензии абсолютно логичны, и все же ему как предпринимателю в Соединенных Штатах, который в соответствии с законом может рассчитывать на правовую защиту, отказывают в этом преимуществе, поскольку из этого извлекают политическую выгоду такие люди, как Билл Браудер , ведущий поистине безумную и основанную на лжи антироссийскую кампанию.

Я лично являюсь сторонником президента Трампа. Я проголосовал за него столько раз, сколько смог. (Шутка) (На самом деле только раз — как житель Колорадо, которым являюсь).

И я не задумываясь готов голосовать за него снова. Он проявляет себя отличным президентом в тех вопросах, где способен делать то, что считает правильным. И мы видим, как это выражается в тоне его телефонных бесед с президентом Путиным и его фактических личных встречах с ним. При посредничестве Трампа США помогли России предотвратить готовившийся ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России — прим. перев.) теракт на ее собственной территории. Россияне и прежде всего президент Путин ответили Соединенным Штатам заслуженной благодарностью.

Однако вопрос российско-американских отношений повергает меня и прочих русских жителей обеих стран в глубокую печаль.

Меня также огорчает то, что американцам, которые полагаются на правдивость своих СМИ в освещении мировых событий, оказывают медвежью услугу. Вместо того, чтобы видеть Россию такой, какой она желает быть — партнером и союзником — американцы получают регулярную порцию пропаганды, которая служит интересам тех, кто чувствует угрозу со стороны России, утверждающей себя как суверенная нация. Это крайне прискорбно, все это продолжается слишком долго, и этому следует положить конец.

Целый ряд средств массовой информации — как среди ведущих, так и среди альтернативных СМИ, к которым относит себя и «Дюран» — пытаются акцентировать внимание на понятии набирающей обороты войны между США и Российской Федерацией.

Хотя все возможно, потому что негодяи всегда могут развязать войну, лично я не согласен с этой идеей. Россия в любом случае не стремится к войне с Соединенными Штатами или Европой.

Однако Российская Федерация и ее руководство по понятным причинам раздосадованы тем, что их винят во всех возможных бедах, а потом наказывают за то, что они не совершали — практика, которая продолжается уже несколько лет.

Как бы вы чувствовали себя на их месте?

Следуя по этому пути шельмования России, на котором преуспели многие представители политического истеблишмента в США и Европе, западные державы подвергают себя серьезным рискам в будущем. Имеется в виду отнюдь не перспектива войны — Россия ни на кого не нападет. Война может начаться лишь в одном единственном случае: если ее развяжет Запад; между тем шельмование оскорбительно для России и не будет ею забыто.

Кроме того, поскольку все эти обвинения ложны, Россия сама найдет выход из этой ситуации и достигнет процветания. Когда дела на Западе пойдут хуже, его лидерам придется признать собственную неправоту, и это будет малоприятно… и ведь этого можно было избежать.

Русские американцы, а также многие американцы в России все еще надеются, что президент Трамп встанет выше драки и наведет порядок.

Американский Конгресс — обе партии — полны русофобов и людей, которые настолько плохо проинформированы, что действительно считают Билла Браудера экспертом по российским делам. Готов поспорить, что, будучи обычным парнем, живущим в России, я знаю гораздо больше о реальном положении дел, чем любой уклоняющийся от налогов богатей.

И здесь я повторю заявление президента Путина. Вместе с русскими американцами в США мы говорим:

«Никто нас не слушал. Послушайте теперь».