Для красноярской филармонии подыскивают нового директора

В Министерстве культуры Красноярского края проводят конкурс на пост гендиректора филармонии. Сообщение о конкурсе размещено на сайте минкульта региона.

Заявки от желающих занять вакантную должность будут принимать до 4 мая. Принять участие в конкурсе смогут кандидаты с высшим образованием, имеющие опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет. Предполагается, что будущий руководитель филармонии владеет навыками планирования, анализа, контроля деятельности.

Конкурсная комиссия будет проводить индивидуальное собеседование с каждым кандидатом. В состав комиссии войдут представители правительства края и независимые эксперты.