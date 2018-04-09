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Для красноярской филармонии подыскивают нового директора
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Для красноярской филармонии подыскивают нового директора 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Министерстве культуры Красноярского края проводят конкурс на пост гендиректора филармонии. Сообщение о конкурсе размещено на сайте минкульта региона.
Заявки от желающих занять вакантную должность будут принимать до 4 мая. Принять участие в конкурсе смогут кандидаты с высшим образованием, имеющие опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет. Предполагается, что будущий руководитель филармонии владеет навыками планирования, анализа, контроля деятельности.
Конкурсная комиссия будет проводить индивидуальное собеседование с каждым кандидатом. В состав комиссии войдут представители правительства края и независимые эксперты.
Напомним, предыдущего гендиректора краевой филармонии сняли с должности после скандала с растратой финансов, принадлежащих филармонии и минкультуры. Юлия Кулакова покинула пост в декабре 2017 года. Ранее она написала явку с повинной, где призналась в мошенничестве. Как предполагают в ФСБ, директор, замдиректора по коммерческой деятельности и начальник юридического отдела зарегистрировали предприятие, от лица которого и от имени филармонии заключили контракты на поставку оборудования для концерта Дмитрия Хворостовского в 2015 году, но эти услуги не оказали. Ущерб составил 10 млн рублей.
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