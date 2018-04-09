В. Жириновский призвал запретить обсуждать в соцсетях темы темы террора, религии и наркотиков

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить обсуждать в социальных сетях темы террора, религии и наркотиков. Об этом он сообщил в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на тему: «Регулирование социальных сетей и обеспечение прав их пользователей».

«Нужно срочно регулировать, ограждать наших граждан от вредной информации. Что конкретно: значит, не трогайте национальный вопрос, религиозный, войну и мир, террор, наркотики и побуждение к самоубийству. Эти темы должны быть запрещены», — заявил В. Жириновский.

При этом он отметил, что сторонники абсолютной свободы в распространении информации сами от нее пострадают. «Те, кто очень смелый и выступает за полную свободу. Вы должны понять, что она и против вас повернется. И вас охаят, и вас очернят», — отметил В. Жириновский.