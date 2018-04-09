Ещё
В. Жириновский призвал запретить обсуждать в соцсетях темы темы террора, религии и наркотиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В. Жириновский призвал запретить обсуждать в соцсетях темы темы террора, религии и наркотиков 

Агентство «Москва» 1 час назад
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить обсуждать в социальных сетях темы террора, религии и наркотиков. Об этом он сообщил в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на тему: «Регулирование социальных сетей и обеспечение прав их пользователей».
«Нужно срочно регулировать, ограждать наших граждан от вредной информации. Что конкретно: значит, не трогайте национальный вопрос, религиозный, войну и мир, террор, наркотики и побуждение к самоубийству. Эти темы должны быть запрещены», — заявил В. Жириновский.
При этом он отметил, что сторонники абсолютной свободы в распространении информации сами от нее пострадают. «Те, кто очень смелый и выступает за полную свободу. Вы должны понять, что она и против вас повернется. И вас охаят, и вас очернят», — отметил В. Жириновский.
Агентство «Москва»: последние новости
За выступления рэперов Feduk и Мот на выпускном в Парке Горького проголосовали в «Активном гражданине» Проект о штрафах за невыполнение водителями требования таможни об остановке транспорта поддержан в ГД Росгвардия объявила конкурс на разработку газовых боеприпасов «Реставратор»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул148
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй67
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия161
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина32
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»101
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
01:00
В столице стартовала акция «Разделяй и используй»
Новости Москвы Общество
00:26
Бегство Козловского породило новую волну ненависти
Шоу-бизнес
00:38
В столице откроют более 30 велодорожек
Новости Москвы
01:00
Юго-западный участок БКЛ запустят в 2020 году
Новости Москвы
03:26
Фестиваль «Пасхальный дар» начался в Москве
Новости Москвы
03:26
Благодатный огонь перевезли по Кольцевой линии метро
Новости Москвы
01:11
В Москву придет лето
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение