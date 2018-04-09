В ГД одобрили проект об обязанности приглашающей стороны следить за соблюдением целей визита иностранцев

Комитет ГД по госстроительству и законодательству в ходе заседания рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект о введении обязанности приглашающей стороны следить за соблюдением целей визита приглашенных мигрантов, а также о штрафах для должностных и юридических лиц за непринятие мер по обеспечению своевременного выезда приглашенного гражданина за пределы России

В соответствии с текстом проекта закона, непринятие приглашающей стороной мер по обеспечению своевременного выезда из России приглашенного иностранного гражданина или лица без гражданства по истечении определенного срока пребывания в стране, а также по соблюдению им заявленной цели въезда в РФ, влечет наложение штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 4 тыс. руб. ; на должностных лиц — от 45 тыс. до 50 тыс. руб. ; на юридических лиц — от 400 тыс. до 500 тыс. руб.

По мнению авторов, предлагаемое законопроектом установление ответственности приглашающей стороны будет способствовать повышению эффективности соблюдения иностранными гражданами, пребывающими на территории РФ, норм миграционного законодательства РФ.

В соответствии с действующим законодательством предусмотрена ответственность в виде штрафа от 2 тыс. до 4 тыс.руб. для граждан РФ или постоянно проживающих в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства, пригласивших в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лицо без гражданства по частным делам и предоставившим им жилое помещение, за непринятие мер по обеспечению в установленном порядке их своевременного выезда за пределы страны по истечении определенного срока пребывания.