Оптимальный набор программ для работы с документами, фото и видео

CHIP расскажет про новые версии программ на каждый день, которые пригодятся вам для просмотра и редактирования фото, видео и документов.

ACDSee Photo Studio 2018: Для требовательных фотографов ОС: Windows 7/8/10 Сайт: acdsee.com Цена: около 5700 рублей

Пакет ACDSee Photo Studio Ultimate 2018 оправдывает свое название: он прекрасно справляется с управлением фотоколлекцией, редактированием изображений, а также конвертированием и экспортом в различные форматы.

Этот набор подойдет всем фотографам-любителям и даже полупрофессионалам, так как предлагает удобные инструменты быстрого редактирования снимков. Прямо из программы вы можете выгрузить готовые фотографии на Facebook, Flickr или на ваш собственный сервер.

В режиме управления в вашем распоряжении также появилась настройка метаданных. ACDSee Photo Studio Ultimate 2018 поддерживает просмотр и редактирование RAW-изображений и обладает самой полной базой данных по форматам всех основных производителей фотокамер.

Среди новых функций — удаление лишних объектов на изображении, быстрое выделение краев и обрисовка фигур, а также автоматическое удаление отвлекающих элементов и дефектов на фото. Программа прекрасно показала себя в тесте, продемонстрировав быструю и надежную работу.

Единственное, что вызывает вопросы, так это старомодный интерфейс, который в некоторых местах мелковат. Однако благодаря хорошо составленному разделу помощи новички могут быстро найти дорогу ко всем возможностям программы.

Альтернатива: Ashampoo Photo Commander (около 390 рублей) — удобный пакет с функциями по управлению и быстрой обработке снимков.

SoftMaker Office 2018: Наравне с крупными офисными пакетами ОС: Windows 7/8/10 Сайт: softmaker.com Цена: от 1699 рублей

Свежий Office 2018 от SoftMaker дает некоторые надежды на успешное применение для всех сотрудников офиса, для которых Microsoft Office слишком дорог, а LibreOffice не очень удобен, так как требует переучивания.

Новая версия имеет привычное меню инструментов в виде ленты, как и в Microsoft Office. Но, в отличие от конкурентов, данный пакет позволяет в любое время переключиться на классические панели меню. Более важное новшество — наконец-то внедренная поддержка форматов MS Office DOCX, XLSX и PPTX.

Конечно, не стоит ожидать от SoftMaker Office 2018 совместимости на 100%, но и уже сделанное можно назвать большим прорывом. Так, во время тестирования нам не удалось создать классическое письмо с адресами из таблицы Excel. Только после преобразования таблицы в другой формат оно все же сформировалось в нужном виде. При этом, если использовать все три входящие в комплект офисные программы в комплексе — TextMaker, PlanMaker и Presentations, они практически не имеют проблем даже со сложными документами, таблицами и презентациями.

Примечательно, что новые приложения быстро работают и на старых офисных ПК. В программе есть проверка орфографии и грамматики с поддержкой русского языка, а однако словари для функции перевода предусмотрены лишь в Pro-версии.

Альтернатива: LibreOffice 2017 — регулярно обновляемый бесплатный офисный пакет с хорошей встроенной поддержкой русского языка.

Ashampoo MovieStudio Pro 2: Профессиональная киностудия ОС: Windows Vista/7/8/10 Сайт: ashampoo.com/ru Цена: около 950 рублей

Видеоролики, привезенные из отпуска, или необычные сюжеты, снятые на памятном мероприятии, дают гораздо больше впечатлений, чем обычные фото.

Чтобы их было приятно смотреть даже через много лет, обратитесь к помощи простого в использовании видеоредактора Ashampoo MovieStudio Pro 2. Он позволяет без проблем обрабатывать и создавать видео в высоком разрешении, включая 4К, добавлять между блоками различные художественные эффекты — например, появления и исчезновения.

В начале и в конце видео редактор позволяет вставлять титры, а весь ролик сопровождать музыкой с поддержкой Dolby 5.1. В Ashampoo MovieStudio Pro 2 имеются шаблоны для сохранения видео для различных устройств, оптимизированные для iPad, Android.

Помимо редактирования, в программе можно просто выполнить скоростное (если ваш компьютер оснащен видеокартой NVIDIA) конвертирование ролика из одного формата в другой. Редактор удобен тем, что позволяет нарезать клипы с точностью до кадра, что полезно, например, для удаления рекламы из записанного эфира. Программа имеет удобный полностью локализованный интерфейс и подсказки к инструментам и пунктам меню. У изображения в кадре можно быстро откорректировать параметры яркости, контраста и насыщенности.

Альтернатива: Nero Video 2017 (около 2700 рублей) — мощный видеоредактор с удобным интерфейсом, в комплекте более 800 эффектов и поддержка 4K.

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CyberLink Media Suite 15 Ultimate: Все для видео, фото и Кo Фото: компании-производители, www.pexels.com