В Москве на базе предприятий «Роскосмоса» появятся инновационные кластеры

Сегодня с помощью этой спутниковой системы оперативные службы строят самые быстрые маршруты к местам происшествий, а коммунальщики отслеживают уборочную технику в режиме реального времени. В "Роскосмосе" готовы продолжить разработки и предложить городу новые «космические» сервисы.

Главные надежды связаны с Научным центром оперативного мониторинга Земли — подразделением предприятия «Российские космические системы» , входящего в состав «Роскосмоса». Именно здесь принимают показания группировки семи орбитальных спутников. Именно на их основе Росгидромет ведет мониторинг солнечной активности, это важно для прогнозирования природных ЧС.

Во время визита на предприятие Собянин также познакомился и с другими свежими разработками. Одна из них — проект «Сборочный дом», в рамках которого создаются самые современные материалы для работы в космосе. В ближайший год «РКС» выпустит более 200 тысяч таких комплектующих, это в основном детали спутников. Производство требует тонкой аппаратуры, потому что приходится иметь дело с мельчайшими золотыми и алюминиевыми перемычками. Рабочим помогло новое оборудование — здесь установлено более 20 типов машин.

"Космическая отрасль — одна из ключевых в московской промышленности, — заявил Собянин. — В ней работают десятки мощнейших предприятий. Поэтому нам очень важно наращивать ее инвестиционный и образовательный потенциал". В связи с этим в числе первых пунктов соглашения было отдельно прописано создание технопарков и центров молодежного технического творчества.