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Инновационные кластеры создадут на базе предприятий Роскосмоса в Москве
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Инновационные кластеры создадут на базе предприятий Роскосмоса в Москве 

ТАСС 34 минуты назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник посетил головной офис компании «Российские космические системы» (входит в состав ГК «Роскосмос»), где подписал соглашение с гендиректором Роскосмоса Игорем Комаровым о сотрудничестве столичных властей с госкорпорацией. Целью соглашения является, в том числе, создание инновационных кластеров в столице на базе предприятий Роскосмоса, передает корреспондент ТАСС.
В рамках соглашения также планируется реализовывать проекты в сфере импортозамещения, создавать совместные исследовательские лаборатории и сохранять тенденции в популяризации достижений ракетно-космической отрасли.
"Российская космическая отрасль для Москвы является одной из ключевых. Здесь работают десятки предприятий, и сегодня от работы этих предприятий зависит уровень развития технологий. Для нас важно, чтобы эти предприятия чувствовали себя комфортно. Соглашение
[подразумевает] оказание содействия по привлечение инвестиций, развитие образовательной системы", — сказал мэр на подписании.
В свою очередь Комаров отметил, что соглашение даст новый импульс ракетно-космической промышленности. «В Москве расположены ключевые предприятия ракетно-космической промышленности. Уверен, что соглашение придаст дополнительный импульс и развитие. Наше соглашение даст развитие образованию новых кластеров, инновационному обучению молодежи», — сказал он.
После подписания соглашения мэр поздравил всех сотрудников «Российских космических систем» с наступающим праздником — Днем космонавтики, который ежегодно отмечается в России 12 апреля. Именно в этот день в 1961 году человек впервые совершил полет в космос — им стал советский космонавт Юрий Гагарин.
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