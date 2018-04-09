Инновационные кластеры создадут на базе предприятий Роскосмоса в Москве

В рамках соглашения также планируется реализовывать проекты в сфере импортозамещения, создавать совместные исследовательские лаборатории и сохранять тенденции в популяризации достижений ракетно-космической отрасли.

"Российская космическая отрасль для Москвы является одной из ключевых. Здесь работают десятки предприятий, и сегодня от работы этих предприятий зависит уровень развития технологий. Для нас важно, чтобы эти предприятия чувствовали себя комфортно. Соглашение

[подразумевает] оказание содействия по привлечение инвестиций, развитие образовательной системы", — сказал мэр на подписании.

В свою очередь Комаров отметил, что соглашение даст новый импульс ракетно-космической промышленности. «В Москве расположены ключевые предприятия ракетно-космической промышленности. Уверен, что соглашение придаст дополнительный импульс и развитие. Наше соглашение даст развитие образованию новых кластеров, инновационному обучению молодежи», — сказал он.