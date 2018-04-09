«Новокрестовская» не останется без света

По данным «Метростроя», причиной образования задолженности стали недостатки системы банковского сопровождения госконтракта, которые проявились в условиях смены заказчика строительства.

«Средства, предназначенные на оплату услуг АО «Петербургская сбытовая компания» (ПСК), у «Метростроя» есть. Причина, по которой образовалась задолженность, — неповоротливость системы банковского сопровождения на фоне передачи функций заказчика строительства от Комитета по развитию транспортной инфраструктуры в ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Система банковского сопровождения выстроена таким образом, что сначала генподрядчик отправляет деньги на выделенный счет. Заявку должен рассмотреть заказчик, потом банк, и после подтверждения банком деньги поступают сбытовой компании с целевым назначением — оплата электроэнергии. Из-за всех этих проволочек возникло отставание от графика платежей, который был составлен без учета особенностей работы системы банковского сопровождения. Это явление временное и никоим образом не повлияет на сдачу объекта», — сообщили в пресс-службе ОАО «Метрострой».

Компания также рассказала, что еще в пятницу, 6 апреля, направила ПСК гарантийное письмо, в котором объяснила причины задержки оплаты и гарантировала погасить долг до 20 апреля.

В пресс-службе ОА «Петербургская сбытовая компания» отметили, что ранее проблем с оплатой у «Метростроя» не возникало, разногласий по сумме начислений у компаний нет. ПСК заинтересована в решении проблемы и готова рассмотреть гарантию оплаты со стороны «Метростроя».

«По имеющийся у АО «ПСК» информации, компании «Метрострой» выделены денежные средства для завершения строительства объектов метрополитена. Целью ПСК является не само введение режима ограничения, а решение проблемы с оплатой долга. В связи с этим мы готовы рассматривать вариант с предоставлением гарантий со стороны потребителя, подтвержденных правительством города в лице КРТИ», — пояснили в пресс-службе компании.

Напомним, ранее стало известно, что «Петербургская сбытовая компания» планирует с 11 апреля ограничить подачу электроэнергии на строящиеся объекты метрополитена — станцию «Новокрестовская» и шахту 465 Невско-Василеостровской линии, шахты 571 и 572 Лахтинско-Правобережной линии и шахту 841 Красносельско-Калининской ветки — из-за задолженности в размере 63,3 млн рублей. При этом станция «Новокрестовская» сейчас активно достраивается — на 29 апреля запланирован ее ввод в эксплуатацию.