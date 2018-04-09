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Минфин рассказал, кого освободят от ККТ по новому закону
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Минфин рассказал, кого освободят от ККТ по новому закону 

Время бухгалтера 1 час назад
В финведомство обратилось предприятие по продаже воды в розлив, где напитки реализуются через устройство с автоматическим платежным терминалом. Заявитель интересовался, можно ли освободить его бизнес от обязанностей, связанных с применением ККТ. На это специалисты министерства отметили, что внесение соответствующих норм в законодательство не исключается.
При этом чиновники сообщают, что ГД РФ в первом чтении принят проект Федерального закона № 344028-7.
Документ предлагает освободить юрлиц и предпринимателей, торгующих товарами через автоматы со встроенными платежными терминалами от обязанности выдавать клиентам кассовые чеки и БСО на бумаге, а в случаях, когда покупатель отказался сообщать контакты, и в электронном виде. Кроме того акт предусматривает, что обособленные онлайн-кассы не потребуются и при условии отображения на дисплее автомата QR-кода для считывания данных о соответствующем реализации фискальном документе: его реквизитах, признаках расчетов, стоимости приобретенных товаров и номере накопителя.
Тем же образом предлагается упростить жизнь и владельцам автоматов, принимающих исключительно мелочь, за исключением автономных, то есть на аккумуляторах и батареях.
ПИСЬМО Минфина РФ от 16.03.2018 № 03-01-15/16664
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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