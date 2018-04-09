Клычкову не продали водку в ночном магазине

Врио губернатора Орловской области сегодня, 9 апреля, на аппаратном совещании в администрации области пожаловался, что не может лично контролировать продажу алкоголя.

По информации «Орелграда», Клычков заявил, что он решил самостоятельно проверить несколько торговых точек в областном центре на соблюдение «сухого закона», но продавцы, узнавшие врио, не продали ему алкоголь.

Глава региона отметил, что полицейским необходимо усилить рейды по контролю за реализацией спиртосодержащей продукции. Сотрудники УМВД должны проверять лицензии у торговцев алкоголем и выявлять незаконную реализацию в ночное время. Также необходимо обратить внимание на продажу спиртного несовершеннолетним и усилить контроль за контрафактной продукцией.

Напомним, в начале апреля пресс-служба регионального УМВД сообщила об изъятии 5 тысяч литров незаконного алкоголя. В остановочном павильоне на улице Максима Горького, торговых точках на улице 8 Марта и улице Пархоменко продавцы незаконно торговали спиртным.

В баре на Наугорском шоссе после 21 часа сотрудница продала алкогольную продукцию на вынос, не вскрыв потребительскую тару. В магазине на переулке Полярном алкоголь продали несовершеннолетнему покупателю.

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