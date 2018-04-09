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Леонтьев предпочитает проверяться у иностранных медиков
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Леонтьев предпочитает проверяться у иностранных медиков 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
В недавнем интервью звезда российской эстрады Валерий Леонтьев признался журналистам, что в последнее время все чаще испытывает усталость после своих зажигательных выступлений. Артист рассказал, что периодически летает в Америку, чтобы провести время с супругой Людмилой Исакович, которая проживает в Майами, а также чтобы показаться врачам.
В России он предпочитает не посещать медиков, так как опасается, что информация о его здоровье будет обнародована без его ведома. Также Валерий признался, что секрет его моложавой внешности, возможно, кроется в употреблении крови оленей. Как известно, он рос в селе Усть-Уса республики Коми в семье ветеринаров-оленеводов. По словам музыканта, кровь оленей могла наделить его сверхсилой, передают Woman’s Day.
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