Леонтьев предпочитает проверяться у иностранных медиков 

В недавнем интервью звезда российской эстрады Валерий Леонтьев признался журналистам, что в последнее время все чаще испытывает усталость после своих зажигательных выступлений. Артист рассказал, что периодически летает в Америку, чтобы провести время с супругой Людмилой Исакович, которая проживает в Майами, а также чтобы показаться врачам.
В России он предпочитает не посещать медиков, так как опасается, что информация о его здоровье будет обнародована без его ведома. Также Валерий признался, что секрет его моложавой внешности, возможно, кроется в употреблении крови оленей. Как известно, он рос в селе Усть-Уса республики Коми в семье ветеринаров-оленеводов. По словам музыканта, кровь оленей могла наделить его сверхсилой, передают Woman’s Day.