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Курская область. В Пристенском районе нарушила права инвалидов по зрению
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Курская область. В Пристенском районе нарушила права инвалидов по зрению 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Как выявил прокурор, в местной Администрации не установлены информационные тактильные схемы движения
Прокуратура Пристенского района проверила исполнение законодательства о соцзащите инвалидов. В соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» органы местного самоуправления обеспечивают инвалидам условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам инфраструктур.
Как было установлено, при входе в здание Администрации Пристенского района не установлены информационные тактильные схемы движения для инвалидов по зрению.
В связи с этим прокурор Пристенского района направил в суд иски с требованием устранить нарушение, а также обязать Администрацию района, а также еще 10 глав муниципальных образований установить информационные мнемосхемы.
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