Курская область. В Пристенском районе нарушила права инвалидов по зрению

Как выявил прокурор, в местной Администрации не установлены информационные тактильные схемы движения

Прокуратура Пристенского района проверила исполнение законодательства о соцзащите инвалидов. В соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» органы местного самоуправления обеспечивают инвалидам условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам инфраструктур.

Как было установлено, при входе в здание Администрации Пристенского района не установлены информационные тактильные схемы движения для инвалидов по зрению.

В связи с этим прокурор Пристенского района направил в суд иски с требованием устранить нарушение, а также обязать Администрацию района, а также еще 10 глав муниципальных образований установить информационные мнемосхемы.