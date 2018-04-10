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В Севастополе уменьшат тариф на вывоз мусора
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В Севастополе уменьшат тариф на вывоз мусора 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости Крым. В Севастополе уменьшат тариф на вывоз мусора, который вызывает нарекания у горожан. Об этом во время доклада в Законодательном собрании Севастополя заявил директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов.
"13 марта состоялось совещание под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака. Вопросы, связанные с платой ТБО, также рассматривались на этом заседании. В срок до 16 апреля 2018 года Минприроды России поручено внести в правительство РФ проект постановления правительства, предусматривающее семикратное уменьшение ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, и ежегодное увеличение такой ставки на 15% в течение семи лет", — сказал он, отметив, что это позволит сократить тариф.
Севастополь стал одним из первых регионов, где была введена новая система обращения с бытовыми отходами. Дело сбора, вывоза и утилизации мусора доверили единому региональному оператору — ГУП «Благоустройство города Севастополя», которое позже было реорганизовано в ООО. В результате услуга вывоза отходов подорожала в 2-3 раза.
"Сложно идти в авангарде той реформы, которая ведется сегодня по всей России. Мы находимся в 10-ке тех регионов, которые первыми перешли на работу по новой системе. Это необходимость с точки зрения сохранения экологической обстановки в городе", — сказал чиновник.
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