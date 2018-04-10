В Севастополе уменьшат тариф на вывоз мусора

"13 марта состоялось совещание под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака . Вопросы, связанные с платой ТБО, также рассматривались на этом заседании. В срок до 16 апреля 2018 года Минприроды России поручено внести в правительство РФ проект постановления правительства, предусматривающее семикратное уменьшение ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, и ежегодное увеличение такой ставки на 15% в течение семи лет", — сказал он, отметив, что это позволит сократить тариф.

Севастополь стал одним из первых регионов, где была введена новая система обращения с бытовыми отходами. Дело сбора, вывоза и утилизации мусора доверили единому региональному оператору — ГУП «Благоустройство города Севастополя», которое позже было реорганизовано в ООО. В результате услуга вывоза отходов подорожала в 2-3 раза.

"Сложно идти в авангарде той реформы, которая ведется сегодня по всей России. Мы находимся в 10-ке тех регионов, которые первыми перешли на работу по новой системе. Это необходимость с точки зрения сохранения экологической обстановки в городе", — сказал чиновник.