Веселые старты и творческий мастер-класс провели активисты «Молодежки ОНФ» для детей-инвалидов

Спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями организовала команда «Молодежки ОНФ». Также активисты провели увлекательный мастер-класс по изготовлению снегирей для детей и их родителей. Оба мероприятия прошли на территории «Вологодской слободы».

Спартакиаду «Вместе мы — сила» приурочили ко Всемирному дню здоровья, под эгидой которого проходит весь апрель. Активисты подготовили для ребят развлекательную программу с зарядкой и спортивной эстафетой.

«Ребята активно присоединились к предложенным заданиям, зарядились положительными эмоциями и прошли испытания. Мы знаем, что особенные дети больше всего нуждаются во внимании и заботе, поэтому проводить подобные мероприятия очень важно. Творить добрые дела — просто. И главное не то, что вы делаете, а то, с каким намерением вы к этому подходите», — поделилась участник команды «Молодежки ОНФ» в Вологодской области , волонтер отряда «Родник» Дарья Кузнецова