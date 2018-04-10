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Веселые старты и творческий мастер-класс провели активисты «Молодежки ОНФ» для детей-инвалидов
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Веселые старты и творческий мастер-класс провели активисты «Молодежки ОНФ» для детей-инвалидов 

Вологда.рф 44 минуты назад
Фото: Вологда.рф
Спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями организовала команда «Молодежки ОНФ». Также активисты провели увлекательный мастер-класс по изготовлению снегирей для детей и их родителей. Оба мероприятия прошли на территории «Вологодской слободы».
Спартакиаду «Вместе мы — сила» приурочили ко Всемирному дню здоровья, под эгидой которого проходит весь апрель. Активисты подготовили для ребят развлекательную программу с зарядкой и спортивной эстафетой.
«Ребята активно присоединились к предложенным заданиям, зарядились положительными эмоциями и прошли испытания. Мы знаем, что особенные дети больше всего нуждаются во внимании и заботе, поэтому проводить подобные мероприятия очень важно. Творить добрые дела — просто. И главное не то, что вы делаете, а то, с каким намерением вы к этому подходите», — поделилась участник команды «Молодежки ОНФ» в Вологодской области, волонтер отряда «Родник» Дарья Кузнецова.
Также в «Вологодской слободе» состоялся творческий праздник для детей и взрослых. В нем приняли участие около 30 человек — школьники, студенты, воспитанники дошкольных учреждений, а также их родители. «Героем» мастер-класса стал снегирь — птица, живущая на территории всех регионов нашей страны и олицетворяющая собой символ России. Она же является символом «Молодежки ОНФ».
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