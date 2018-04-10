Приморец фиктивно прописал в своем доме граждан Армении 

Прокуратура Надеждинского района в ходе проверки исполнения требований миграционного законодательства выявила факты фиктивной постановки на учет иностранных граждан, а также фиктивную регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
С мая 2017 года по февраль 2018 года житель поселка Нового прописал в своем доме девять граждан Армении. При этом фактически данное жилье для проживания им не предоставлялось.
Кроме этого, по этому же адресу были фиктивно прописаны четверо граждан Российской Федерации.
Установлено, что поставленные на учет иностранцы, а также зарегистрированные граждане РФ фактически в жилом помещении не проживали и не проживают, их месторасположение неизвестно.
Прокурор района направил материалы проверки в орган предварительного расследования для принятия процессуального решения.
По итогам их рассмотрения возбуждено два уголовных дела по признакам фиктивной постановки на учет иностранного гражданина и фиктивной регистрация граждан РФ.