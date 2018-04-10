Приморец фиктивно прописал в своем доме граждан Армении

Прокуратура Надеждинского района в ходе проверки исполнения требований миграционного законодательства выявила факты фиктивной постановки на учет иностранных граждан, а также фиктивную регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на прокуратуру Приморского края

С мая 2017 года по февраль 2018 года житель поселка Нового прописал в своем доме девять граждан Армении . При этом фактически данное жилье для проживания им не предоставлялось.

Кроме этого, по этому же адресу были фиктивно прописаны четверо граждан Российской Федерации.

Установлено, что поставленные на учет иностранцы, а также зарегистрированные граждане РФ фактически в жилом помещении не проживали и не проживают, их месторасположение неизвестно.

Прокурор района направил материалы проверки в орган предварительного расследования для принятия процессуального решения.

По итогам их рассмотрения возбуждено два уголовных дела по признакам фиктивной постановки на учет иностранного гражданина и фиктивной регистрация граждан РФ.