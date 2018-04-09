Инновационные кластеры появятся на базе предприятий «Роскосмоса» в Москве

«Российская космическая отрасль для Москвы является одной из ключевых. Здесь работают десятки предприятий, тысячи инженеров, разработчиков, проектировщиков, рабочих. И сегодня от работы этих предприятий во многом зависит уровень развития техники, технологии не только в самой космической отрасли, но и во множестве смежных отраслей. Поэтому для нас критически важно, чтобы предприятия космической отрасли чувствовали себя в Москве комфортно, чтобы создавались все условия для нормального функционирования и развития. Именно в этих целях мы сегодня подписываем соглашение, которое определяет такие направления сотрудничества, как оказание содействия, привлечение инвестиций, развитие предприятий, поддержка существующей инфраструктуры, оказание социальной поддержки и, конечно, развитие нашей образовательной системы, потребителями которой, конечно, являются ведущие предприятия отрасли», — сказал С. Собянин.

Он также поздравил сотрудников ракетно-космической отрасли с приближающимся Днем космонавтики и вручил выдавшимся сотрудникам предприятия благодарности.

«Я поздравляю всех, кто работает в космической отрасли, всех, кто создает будущее нашей страны, безопасность нашей Российской Федерации . Я благодарю всех москвичей, которые работают в этой отрасли, весь комплекс, который работает на благо города, на благо страны», — добавил мэр.

В материалах пресс-службы правительства Москвы сообщается, что соглашение предусматривает создание и развитие на базе организаций ГК промышленных и инновационных кластеров, инжиниринговых комплексов, научно-производственных объединений, технопарков, технологических платформ, центров коллективного пользования, центров молодежного инновационного творчества, детских технопарков и центров прототипирования. Также в рамках соглашения будут реализовываться проекты в сфере импортозамещения, создаваться лаборатории исследовательских и инновационных центров на базе образовательных и научных организаций Москвы, будут внедряться новые образовательные программы для подготовки специалистов для ракетно-космической отрасли.