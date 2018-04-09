Физические активности и образовательные курсы для старшего поколения проведут в Черемушках

Территориальный центр социального обслуживания «Зюзино», филиал «Черемушки», сообщил о запуске ряда площадок в рамках пилотного проекта «Московское долголетие». Среди мероприятий, как физические активности, так и образовательные курсы.

Жителей старшего поколения района Черемушки научат говорить на иностранном языке — уроки английского языка пройдут по вторникам с 14:00 до 16:00 и пятницам с 16:00 до 18:00 на улице Перекопской, дом 28, а также по понедельникам и средам с 16:30 до 17:30 на Новочеремушкинской улице, дом 62, корпус 2. Желающие могут записаться по телефону: 8 (495) 718-31-44. Также в рамках «Московского долголетия» горожанам предложат изучить информационные технологии. Мастер-классы пройдут на Новочеремушкинской улице, дом 62, корпус 2 во вторник и четверг с 16:00 до 18:00, а также на Перекопской улице, дом 28 с 16:00 до 17:00.

Помимо образовательных мероприятий жителей Черемушек ждут физические активности — по вторникам и пятницам с 10:00 до 14:00 на Профсоюзной улице, дом 61 можно заняться «Зумбой». Курсы общей физической подготовки пройдут по понедельникам и средам с 13:00 до 14:00, а также по вторникам и четвергам с 14:00 до 15:00 на улице Цюрупы, дом 30/63. А научиться танцевать представителям старшего поколения можно будет по вторникам и четвергам с 12:00 до 13:00 на Профсоюзной улице, дом 61. По всем вопросам, связанным с проектом «Московское долголетие» в районе Черемушки, можно обращаться по телефону: 8 (495) 718-31-44.