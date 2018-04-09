Акции «Русала» упали на 30%

Максимальное снижение акций компании составляло 46,9%, до 15,04 руб. за бумагу.

В свою очередь глобальные депозитарные расписки EN+ Group Дерипаски снизились на 20%

Индекс Московской биржи снизился на 0,86% и составил 2261,71 пункта.

Индекс РТС просел на 0,81%, до 1226,5 пункта.

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Ранее «Русал» сообщила, что ее включение в список санкций США может привести к техническим дефолтам.

Как стало известно, США внесли в список санкций 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 15 компаний.