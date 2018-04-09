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Акции «Русала» упали на 30%
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Акции «Русала» упали на 30% 

Газета.Ru 2 часа назад
Акции компании бизнесмена Олега Дерипаски "Русал" упали на 30% (19,8 руб. за бумагу) на открытии торгов Московской биржи.
Максимальное снижение акций компании составляло 46,9%, до 15,04 руб. за бумагу.
В свою очередь глобальные депозитарные расписки EN+ Group Дерипаски снизились на 20%
Индекс Московской биржи снизился на 0,86% и составил 2261,71 пункта.
Индекс РТС просел на 0,81%, до 1226,5 пункта.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
Ранее «Русал» сообщила, что ее включение в список санкций США может привести к техническим дефолтам.
Как стало известно, США внесли в список санкций 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 15 компаний.
В списке фигурируют глава "Газпрома" Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец "Реновы" Виктор Вексельберг.
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