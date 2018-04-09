Тела погибших в катастрофе «Саратовских авиалиний» до сих пор лежат на поле

Тающий снег на поле в Подмосковье обнажает страшную картину.

Дочь одной из погибших в авиакатастрофе Юлия Синицына рассказала, что увидела жуткое зрелище, побывав на месте падения АН-148 «Саратовских авиалиний».

— 6 апреля я поехала туда, чтобы возложить цветы к мемориалу, — рассказывает девушка в своем видеобращении на YouTube. — Когда я шла по полю, то увидела там большое количество фрагментов самолета, личных вещей, а также человеческих тел. При всем при этом поле никак не охранялось и не было оцеплено. Это не по-человечески, это антисанитария. Это бесчеловечно ко всем: и к тем, кто погиб, и к их родным, и к тем, кто там рядом проживает.

Только после звонка девушки представители власти выехали на место ЧП, но на конкретные вопросы никто ничего не ответил. Якобы 9 апреля поисково-спасательные работы будут продолжены.