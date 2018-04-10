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Полиция ввела круглосуточное дежурство на месте крушения Ан-148
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Полиция ввела круглосуточное дежурство на месте крушения Ан-148 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: MosDay.ru
В Подмосковье организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции на время проведения дополнительного осмотра на месте крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний», сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.
«В целях обеспечения целостности обстановки на месте крушения, а также во избежание незаконных действий, в т.ч. направленных на оскорбление памяти погибших, организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции», — следует из сообщения.
Петренко также рассказала, что дополнительные осмотры места падения самолета были организованы при появлении объективной возможности после таяния снега. К осмотру привлечены сотрудники Главного управления криминалистики СК России и специалисты МЧС.
Ранее о проведении дополнительного осмотра места крушения Ан-148 сообщили в МЧС. Мероприятия направлены на поиск оставшихся останков тел и личных вещей погибших.
11 февраля самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение в Подмосковье. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли. После авиакатастрофы Росавиация провела внеплановую проверку авиакомпании и выявила ряд нарушений.
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