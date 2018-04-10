Полиция ввела круглосуточное дежурство на месте крушения Ан-148

«В целях обеспечения целостности обстановки на месте крушения, а также во избежание незаконных действий, в т.ч. направленных на оскорбление памяти погибших, организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции», — следует из сообщения.

Петренко также рассказала, что дополнительные осмотры места падения самолета были организованы при появлении объективной возможности после таяния снега. К осмотру привлечены сотрудники Главного управления криминалистики СК России и специалисты МЧС

Ранее о проведении дополнительного осмотра места крушения Ан-148 сообщили в МЧС. Мероприятия направлены на поиск оставшихся останков тел и личных вещей погибших.