Всероссийский форум-выставка «Госзаказ — за честные закупки» пройдет в Москве

Возможно ли использование в системе закупок модных информационных технологии, таких как «блокчейн» и «смарт-контракты»?

Каковы основные тенденции цифровизации контрактной системы?

Что надо сделать, чтобы ЕИС стала полноценной цифровой платформой закупок?

Насколько эффективно применение цифровых закупочных технологий в органах власти и государственных компаниях и корпорациях?

На эти и другие вопросы ответят участники пленарного заседания «20 лет закупкам в России : фундамент для искусственного интеллекта создан» — ключевого мероприятия XIV Всероссийского Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ-ЗА честные закупки».

В 2018 году форум-выставка пройдет в четырнадцатый раз. В основу концепции мероприятия организаторами заложен процесс перевода закупочных процессов в электронное пространство.

Цифровизация закупок — тема, которая определяет главный вектор дискуссий деловой программы форума.

«Мгновенный эффект: корпоративные закупки в цифровом формате» — в рамках этой дискуссии участникам предстоит узнать: есть ли эффект от использования электронных процедур закупки в рамках 223-ФЗ? Возможна ли автоматизация внутреннего контроля закупок? Какова позиция ФАС России по спорным положениям 223-ФЗ? В чем особенности рынка корпоративных закупок и прогнозы на горизонте ближайших трех лет?

«Оцифровка контрактной системы: опыт и перспективы», «Электронные механизмы закупок лекарственных средств и медицинского оборудования — важный элемент социальной политики государства», «Малое предпринимательство в эпоху цифровых закупок», «Инновационные технологии на службе закупок: пилотные проекты и лучшие идеи» — это лишь небольшая часть тем, которые внесены в рабочую повестку форума-выставки.

Наряду с основной проблематикой на форуме будут обсуждены такие вопросы, как решение проблемы закупок продуктов питания в социальных учреждениях, обеспечение честной закупки специальной техники, специфика закупки реставрационных работ и другие.

Уже стало доброй традицией включение в программу форума медицинского кластера, посвященного закупкам в здравоохранении, в рамках которого запланированы к проведению специальные мероприятия: дискуссия «Электронные механизмы закупок лекарственных средств и медицинского оборудования — важный элемент социальной политики государства», а также круглый стол «Актуальные вопросы закупок в сфере медицины: диалог власти и лечебных учреждений».

На специальной сессии участники форума узнают о громких разоблачениях ФАС и ОНФ в сфере закупок.

Также участников ждут ежедневные мероприятия — Ярмарка вакансий «Госзаказ — кузница кадров», Ярмарка-презентация молодежных проектов «От стартапа до государственного проекта», Профессиональный лекторий Академии контрактных отношений, интерактивное тестирование на знание 44-ФЗ и 223-ФЗ. На площадке будет работать приемная проекта ОНФ «ЗА честные закупки».

Итак, закупки бросают якорь в море цифровых технологий. Спешите принять участие в самом интересном деловом событии апреля!

В Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ-ЗА честные закупки» ожидается участие более 6 тысяч человек из 60 регионов Российской Федерации.

Подробная информация на сайте: www.forum-goszakaz.ru