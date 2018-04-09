Ещё
Строительство эстакады для съезда с Северо-Западной хорды на Северную рокаду могут начать до конца года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Строительство эстакады для съезда с Северо-Западной хорды на Северную рокаду могут начать до конца года 

Агентство «Москва» 1 час назад
Строительство разворотной эстакады для съезда с Северо-Западной хорды на Северную рокаду могут начать в IV квартале 2018 г., сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы со ссылкой на его главу Андрея Бочкарева.
«Строительство разворотной эстакады, которая обеспечит съезд с Северо-Западной хорды на Северную рокаду, планируем начать в IV квартале. В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы, после их завершения проведем торговые процедуры для определения подрядной организации на строительство», — приводятся в сообщении слова А. Бочкарева.
Как уточнили в пресс-службе, возведение разворотной эстакады планируется на участке от ул. Большая Академическая до Дмитровского шоссе. Общая длина эстакады — около 400 м. Планируется строительство 350 м съезда с ул. Большая Академическая на Северную рокаду, бокового проезда вдоль Октябрьской железной дороги и 850 м участка Северной рокады по шесть-восемь полос движения. Кроме этого, будет построен надземный пешеходный переход, шумозащитный экран, а также будут переустроены и построены заново светофорные объекты. Вместе с тем строителям необходимо будет в большом объеме выполнить переустройство инженерных сетей и коммуникаций.
«Мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно отмечал, что строительство этого участка дороги необходимо для перераспределения транспортных потоков северной части города и снижения нагрузки на основные магистрали — Ленинградское шоссе, Дмитровское шоссе, север МКАДа, ул. Большая Академическая, Коровинское шоссе», — заключил А. Бочкарев.
Агентство «Москва»: последние новости
За выступления рэперов Feduk и Мот на выпускном в Парке Горького проголосовали в «Активном гражданине» Обзор московских событий в СМИ за 9 апреля Более 50 суперкаров примут участие в гонке на Дмитровском автополигоне 2 и 3 июня
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул159
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй73
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия163
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина33
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»101
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
01:00
В столице стартовала акция «Разделяй и используй»
Новости Москвы Общество
00:26
Бегство Козловского породило новую волну ненависти
Шоу-бизнес
00:38
В столице откроют более 30 велодорожек
Новости Москвы
01:00
Юго-западный участок БКЛ запустят в 2020 году
Новости Москвы
03:26
Фестиваль «Пасхальный дар» начался в Москве
Новости Москвы
03:26
Благодатный огонь перевезли по Кольцевой линии метро
Новости Москвы
01:11
В Москву придет лето
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение