Строительство эстакады для съезда с Северо-Западной хорды на Северную рокаду могут начать до конца года

Строительство разворотной эстакады для съезда с Северо-Западной хорды на Северную рокаду могут начать в IV квартале 2018 г., сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы со ссылкой на его главу Андрея Бочкарева.

«Строительство разворотной эстакады, которая обеспечит съезд с Северо-Западной хорды на Северную рокаду, планируем начать в IV квартале. В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы, после их завершения проведем торговые процедуры для определения подрядной организации на строительство», — приводятся в сообщении слова А. Бочкарева.

Как уточнили в пресс-службе, возведение разворотной эстакады планируется на участке от ул. Большая Академическая до Дмитровского шоссе. Общая длина эстакады — около 400 м. Планируется строительство 350 м съезда с ул. Большая Академическая на Северную рокаду, бокового проезда вдоль Октябрьской железной дороги и 850 м участка Северной рокады по шесть-восемь полос движения. Кроме этого, будет построен надземный пешеходный переход, шумозащитный экран, а также будут переустроены и построены заново светофорные объекты. Вместе с тем строителям необходимо будет в большом объеме выполнить переустройство инженерных сетей и коммуникаций.