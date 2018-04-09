Поклонники раскритиковали 40-летнюю Ольгу Орлову за чересчур откровенный купальник и позу

Певица и ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Орлова в последнее время часто делится с фолловерами фото в купальниках с Сейшел, где проходят съемки. Но такого откровенного кадра в соцсетях звезды давно не было. Ольга позирует в купальнике с огромным декольте в весьма провокационной позе.

«Ну все и Орлова пошла раздеваться»; «Явный фотошоп! Весь низ неестественный. Ужас!»; «Зачем женщине, вроде с мозгом. Так себя пазорить? Так хочется замуж?»; «Фото кошмарное»; «Ну вот, результат Дом 2!»; «Больше не чем удивить?»; «Женщина должна интуитивно чувствовать, какие картинки (кадры, фото— видеоснимки, …) сохранять, а какие сразу же удалять/уничтожать»; «Да ужас просто, кто ей сказал что супер фотка»; «При всём, Олечка, нашем уважении… неееет, это не то фото, на которое хочется смотреть»; «Нет, меня тоже оттолкнула эта фотография, смотреть неприятно»; «Вам больше скромность идет», — пишут фолловеры в комментариях.

Сама Ольга пока никак не отреагировали на шквал критики.

А как тебе такое фото? Стоило ли выставлять его, как думаешь?

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Фото:Instagram