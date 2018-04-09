Ещё
В Ингушетии откроют три новых корпуса топливно-энергетического колледжа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ингушетии откроют три новых корпуса топливно-энергетического колледжа 

ТАСС 1 час назад
МАГАС, 9 апреля. /ТАСС/. Три новых корпуса Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа им. Т. Х. Цурова на 360 мест откроют в сельском поселении Нижние Ачалуки Ингушетии. Об этом сказал в понедельник руководитель региона Юнус-Бек Евкуров в ежегодном послании Народному собранию республики.
"В 2018 году планируется введение в эксплуатацию 3 новых корпуса Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа им. Т. Х. Цурова, что увеличит количество посадочных мест на 360", — сказал Евкуров.
Новые корпуса возводились за счет ПАО «Россети» в рамках соглашения с Ингушетией, на строительство компания выделила более 300 млн рублей.
Колледж — единственное учебное заведение в республике — занимается подготовкой специалистов в сфере энергетики, располагается в приспособленных помещениях 1976 года постройки, которые ранее находились на балансе местного совхоза. Все старые корпуса признали непригодными для проведения занятий. По этой причине колледж вынужден был арендовать аудитории у близлежащих образовательных учреждений.
ТАСС: последние новости
Арестованный Зивудин Магомедов просит в СИЗО выдать ему электрочайник Forbes: Олег Дерипаска потерял почти $1 млрд из-за санкций США Акции ВТБ на Мосбирже падают на 10% на фоне внесения главы банка в санкционный список США
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул159
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй73
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия163
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина33
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»101
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
01:00
В столице стартовала акция «Разделяй и используй»
Новости Москвы Общество
00:26
Бегство Козловского породило новую волну ненависти
Шоу-бизнес
00:38
В столице откроют более 30 велодорожек
Новости Москвы
01:00
Юго-западный участок БКЛ запустят в 2020 году
Новости Москвы
03:26
Фестиваль «Пасхальный дар» начался в Москве
Новости Москвы
03:26
Благодатный огонь перевезли по Кольцевой линии метро
Новости Москвы
01:11
В Москву придет лето
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение