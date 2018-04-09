Боярская и Матвеев устроили вечеринку в стиле «Звездных войн» в день рождения сына

Почти восемь лет назад Елизавета Боярская вышла замуж за Максима Матвеева . В 2012 году актриса подарила своему избраннику сына Андрея. Мальчика редко можно увидеть с родителями, так как они стараются оградить его от общественности. Боярская и Матвеев не хотят, чтобы их популярность как-то отразилась на мальчике. Они редко публикуют фото наследника, но иногда рассказывают о его достижениях. Например, недавно малыш нарисовал своего папу.

На днях Андрей отметил шестилетие. В честь этого события Боярская и ее супруг организовали вечеринку в стиле фильма «Звездные войны». Позже они поделились снимками с праздника. Даже в день рождения они не стали публиковать фото именинника. Актриса была облачена в тот день в белую блузку и брюки, а Матвеев в темные джинсы и в белый джемпер. Гостей развлекали аниматоры, которые также предлагали желающим подержать в руках светящиеся мечи будущего.

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Кульминацией праздника стал двухъярусный торт, на котором были изображены главные герои «Звездных войн». Максим поздравил наследника также и в соцсети: «С Днюхой, сын! 6 лет — это круто! Впереди много всего захватывающего и удивительного! Спасибо, друзья, что пришли вчера». Елизавета также посвятила трогательный пост своему ребенку: «Сын, расти здоровым, добрым, справедливым, честным, отзывчивым, умным мальчиком». Напомним, что чуть ранее родители исполнили мечту мальчика и подарили ему абонемент в бассейн. Теперь Андрей сможет регулярно посещать тренировки по плаванию.