Тренер-преподаватель уволен за непогашенную судимость в Петрозаводске 

Прокуратура Петрозаводска провела проверки соблюдения трудового законодательства в детско-юношеских спортивных школах.
В одной из ДЮСШ города был выявлен факт приема на должность тренера-преподавателя мужчины, имеющего непогашенную судимость за тяжкое преступление — совершение кражи в крупном размере (три эпизода), сообщает пресс-служба прокуратуры РК.
Согласно ст. 331 Трудового кодекса Российской Федерации в данном случае гражданин не мог быть допущен к педагогической деятельности.
Справка о наличии судимости за тяжкое преступление была предоставлена руководству детско-юношеской спортивной школы перед приемом на работу, однако, несмотря на прямой запрет Трудового кодекса, гражданин был принят на работу.
По результатам прокурорской проверки трудовой договор с тренером-преподавателем расторгнут.
Руководитель детско-юношеской спортивной школы привлечен к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).
По материалам: ptzgovorit.ru