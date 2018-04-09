Тренер-преподаватель уволен за непогашенную судимость в Петрозаводске

Прокуратура Петрозаводска провела проверки соблюдения трудового законодательства в детско-юношеских спортивных школах.

В одной из ДЮСШ города был выявлен факт приема на должность тренера-преподавателя мужчины, имеющего непогашенную судимость за тяжкое преступление — совершение кражи в крупном размере (три эпизода), сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Согласно ст. 331 Трудового кодекса Российской Федерации в данном случае гражданин не мог быть допущен к педагогической деятельности.

Справка о наличии судимости за тяжкое преступление была предоставлена руководству детско-юношеской спортивной школы перед приемом на работу, однако, несмотря на прямой запрет Трудового кодекса, гражданин был принят на работу.

По результатам прокурорской проверки трудовой договор с тренером-преподавателем расторгнут.

Руководитель детско-юношеской спортивной школы привлечен к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).