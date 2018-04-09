В каких регионах России лучше всего жилось в 1990-ые

В первые годы после распада СССР Россия столкнулась с масштабным социально-экономическим кризисом. Особенно тяжело приходилось регионам. При этом уровень жизни в одном субъекте мог быть значительно выше, чем в другом.

Где на Руси жить хорошо

Наибольшее влияние на уровень жизни в том или ином регионе оказывали такие факторы, как наличие рабочих мест, стабильных предприятий, плотность населения, удаленность от центра и ряд других. Наиболее успешными были субъекты Центральной и Южной России, Поволжья и Урала.

Выделить лучшие российские регионы тех лет помогают данные Федеральной службы государственной статистики (Госкомстат). Наглядное представление о благополучии субъекта могут дать данные об уровне зарплат, пенсий, бюджете и миграционном приросте населения.

Огромное преимущество региона — близость к Москве . Развитая инфраструктура, научный и промышленный потенциал, а также большое количество квалифицированной рабочей силы делало Московскую область самым благополучным регионом России 90-х.

По данным Госкомстата, в 1999 году консолидированный бюджет области составил 24 миллиарда рублей. Особенно контрастно эти цифры смотрелись на фоне бюджетов других областей центрального региона: Брянская — 2,5 миллиарда, Смоленская — чуть больше двух миллиардов. В целом бюджет Подмосковья был в 5-10 раз больше, чем у соседних субъектов.

Велик был и инвестиционный потенциал столичного региона: в 90-х на него приходилось 3,7% всех вложений инвесторов, отмечали в рейтинговом агентстве «Эксперт». Впереди были только Москва и Санкт-Петербург . Высоким был и миграционный прирост в области — 44 человека на тысячу.

В целом Подмосковье было одним из самых благополучных регионов тех лет. Хотя средний уровень зарплат и пенсий не слишком отличался от общероссийского: 1480 и 515 рублей соответственно.

В пользу региона играли благоприятные природно-климатические условия и плодородные почвы. Помимо сельского хозяйства, область зарабатывала на добыче полезных ископаемых (железная руда, известняк золото и редкие металлы). В 1999 году консолидированный бюджет субъекта составил 3,8 миллиардов рублей — самый высокий среди регионов центральной России кроме Москвы и Подмосковья. Несмотря на упадок промышленности, в Белгородской области смогли сохраниться множество сельскохозяйственных предприятий и пищевых производств.

По среднедушевому доходу в конце 90-х регион хоть и не мог похвастаться выдающимися показателями, но все же опережал другие области Центральной России. 1190 рублей в месяц на Белгородчине против 975 во Владимирской области , 910 — в Брянской и 740 — в Ивановской.

Благоприятные условия для жизни притягивали сюда население соседних регионов. По данным Госкомстата, в 1999 году миграционный прирост в регионе составил 113 на тысячу человек — самый высоких показателей России тех лет.

Это один из наиболее развитых регионов юга страны даже в «лихие» 90-е. Хороший климат, множество курортов, вкусная еда, плодородные почвы и наличие полезных ископаемых — все это позволило Краснодарскому краю выйти на 12-миллиардный консолидированный бюджет в 1999 году. Для сравнения, у соседнего Ставрополья — пять миллиардов. А по данным рейтинговых агентств, регион занимал 12-е место по инвестиционной привлекательности.

Средний краснодарец получал в конце 90-х 1157 рублей в месяц. Это больше, чем в Ставропольском крае (1060) и уж тем более в Адыгее (968). Размер пенсий при этом был выше среднероссийских и составлял 589 рублей.

Как и Подмосковье с Белгородчиной, Кубань обладала очень высокой миграционной привлекательностью — 44 на 1000, отмечали в федеральной статистической службе. Люди справедливо рассматривали Краснодарскую область как одно из самых благоприятных мест для жизни в России. Особенно силен контраст с соседними регионами, которые в конце 90-х вымирали: минус 25 на тысячу в Кабардино-Балкарии , минус 57 — в Калмыкии

Казань в 1994 году получила особый статус в составе федерации. Добыча нефти и развитая тяжелая промышленность позволили наполнять бюджет и обеспечивать людей рабочими местами. В 1999 году консолидированный бюджет Татарстана составлял почти 30 миллиардов рублей. Разница с соседними небогатыми Чувашией Мордовией — в 10 раз.

Был выше и среднедушевой уровень населения: 1248 рублей против 817 в Чувашии. Татарстан из-за более высоких зарплат и жизненных перспектив был крайне привлекателен для жителей соседних областей.

Уральский феномен

В целом Урал в 90-е был весьма благополучным регионом. Так, Свердловская область в 1999 году обладала неплохим бюджетом (14,7 миллиарда), среднедушевым доходом (1460 рублей) и уровнем пенсий (534).

В то же время существовал так называемый Уральский феномен — Тюменская область , Ханты-Мансийский ( ХМАО ) и Ямало-Ненецкий автономные округа ( ЯНАО ). Центры нефтяной и газодобычи обладали колоссальными бюджетами: 70 миллиардов рублей на троих, подчеркивали в Госкомстате.

Гораздо выше среднероссийских был уровень пенсий: 615 рублей в месяц в Тюменской области, 734 в ХМАО и 747 в ЯНАО. То же и с зарплатами: 3264, 4245 и 5163 рубля в месяц соответственно.

Но при всем этом люди оттуда уезжали. Только за 1999 года средняя убыль населения в трех субъектах составила минус 70 на 1000 человек. Эксперты объясняли это деиндустриализацией и тяжелыми климатическими условиями.