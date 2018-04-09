За выступления рэперов Feduk и Мот на выпускном в Парке Горького проголосовали в «Активном гражданине»

Участники «Активного гражданина» проголосовали за артистов, которые выступят на «Московском выпускном-2018» в Парке Горького. Об этом сообщили в пресс-службе проекта «Активный гражданин».

«Одиннадцатиклассники столицы проголосовали за артистов, которые споют для них на «Московском выпускном-2018» в Парке Горького. Всего свое мнение высказали 5 тыс. 313 выпускников, которым на выбор представили 16 артистов двух основных жанров: рэп и поп. Баттл был жаркий, и уверенную победу в нем одержали рэп-исполнители», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по итогу первое место с 15,28% голосов занял исполнитель хита «Розово-малиновое вино» — Feduk. Вторую строчку рейтинга, как и в 2017 г., занял еще один рэпер — Мот, за него проголосовали 9,82% выпускников. 9,08% участников голосования проголосовали за песни Ольги Бузовой, которая разместилась на третьей строчке рейтинга. «Группа „Пицца“ с 8,22% голосов разместилась на четвертом месте школьного рейтинга. Полина Гагарина заняла пятую строчку школьного хит-парада с 7,05% голосов.

Отмечается, что также выпускники проголосовали за ведущего выпускного. По мнению большинства участников (27,88%), им должен стать популярный певец или певица. 23,06% посчитали, что выпускной должен вести юморист, участник stand-up-шоу. 16,53% предпочли бы видеть на сцене известного актера театра и кино. Остальные варианты ведущих набрали менее 10% голосов: известный кавээнщик (9,92%), радиоведущий (7,06%), один из выпускников 2018 г. (4,05%), лучший учитель России (2,52%). Затруднились с ответом 2,77% выпускников, еще 2,24% передали решение этого вопроса специалистам. Более 200 человек предложили свои идеи по ведущему. В списке чаще всего фигурировали имена Данилы Поперечного, Дмитрия Нагиева Ивана Урганта и Павла Воли.

«Помимо выступления хедлайнеров, для выпускников будет подготовлена насыщенная концертная и развлекательная программа. Чем ее наполнить также решили участники голосования. Большинство выпускников (21,94%) посчитали, что в концертную программу вечера необходимо включить выступления других поп-музыкантов. На втором по популярности месте — ответ «выступление рэп-исполнителей»: за него высказалось 18,27%. 15,80% проголосовали за танцевальные номера. 13,78% хотели бы видеть концертные номера рок-музыкантов. Еще 6,46% — исполнителей джаза. Остальные варианты ответа (соул, авторская песня, пантомима, клоунада и другие) набрали менее 5% голосов», — добавили в пресс-службе.

Помимо этого, выпускники столичных школ проголосовали за тематические площадки, которые нужно открыть во время праздника. Большинство участников выбрали танцевальные площадки — 38,84%. За тематическую фотозону высказались 29,36% участников. Площадки для проведения игр и конкурсов предпочли 15,47% выпускников, а 8,19% проголосовали за площадки с мастер-классами. 6,91% хотели бы видеть на празднике площадки со спортивными активностями. Только 2,46% посчитали, что тематические площадки на выпускном вечере не нужны, еще 1,62% затруднились с ответом, а 1,16% передали решение этого вопроса специалистам.

«Выбрали выпускники и удобное время начала выпускного. 45,79% участников посчитали, что старт праздничным мероприятиям необходимо дать в 21:00. 40,18% проголосовали за то, чтобы выпускной в Парке Горького начинался в 20:00. Свои варианты предложили 5,76% участников. Среди самых популярных идей — перенести праздник на 22:00 или 23:00. Затруднились с ответом 3,22%, еще 5,04% передали решение этого вопроса организаторам», — поясняется в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что всего в голосовании в «Активном гражданине» приняли участие ученики 607 школ. По результатам были определены самые активные из них. В лидеры вышла школа №1370 из района Алтуфьевский. На втором месте — школа №1392 из пос. Ватутинки. Третьим стал центр образования «Тимирязевский» из одноименного района.