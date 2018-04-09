Весенний паводок! Будьте осторожны!

После снежной зимы происходит обильное сезонное таяние снега, что является причиной значительного подъема уровня воды в реках, иногда сопровождающееся ее выходом из русла реки и подтоплением территорий.

Наибольшую опасность весенний паводок представляет для детей. Оставаясь без присмотра старших, они, не зная мер безопасности, позволяют шалости на берегу, прыгают с льдины на льдину, кое-кто умудряется ловить рыбу, находясь на непрочном льду. Такая беспечность порой кончается трагически. Весной нужно усилить контроль за местами игр детей.

Поэтому следует помнить:на весеннем льду легко провалиться; быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов; весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу.

В период весеннего паводка и ледохода запрещается:

— выходить на водоемы; — переправляться через реку в период ледохода; — подходить близко к реке в местах затора льда, стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу; — приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов, измерять глубину реки или любого водоема, ходить по льдинам и кататься на них.

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!

Не допускайте детей к реке без надзора взрослых; предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Расскажите детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. Разъясните детям меры предосторожности в период ледохода и весеннего паводка.

ШКОЛЬНИКИ! Не выходите на лед во время весеннего паводка.

Не стойте на обрывистых и подмытых берегах — они могут обвалиться.

Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на помощь, взрослые услышат и смогут выручить из беды. Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода. Не подвергайте свою жизнь опасности!

Период паводка очень опасен, требует от нас порядка, осторожности и соблюдения, элементарных правил безопасного поведения на льду и воде. Помните! Игры на льду в это время, плавание на лодках, плотах во время паводка и ледохода опасны для жизни!

Не подвергайте свою жизнь опасности! Соблюдайте правила поведения на водоемах во время таяния льда, разлива рек и озер!