В МФЦ можно запросить несколько услуг сразу 

Минэкономразвития утвердило примерную форму комплексного запроса в МФЦ и правила их хранения. В марте этого года заработал закон, который позволит физлицам и юрлицам делать комплексные запросы в центры госуслуг, подавая единое заявление.
Правительство определило список услуг, которые можно получить таким образом. В них входят как и услуги для граждан, например, проведение экзаменов на водительские права или услуги ПФР, так и действия, которые пригодятся юрлицам. В их число власти включили выписки из различных госреестров, информирование о действующих налогах и сборах и учет уведомлений о начале деятельности ИП.