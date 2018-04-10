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В МФЦ можно запросить несколько услуг сразу
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В МФЦ можно запросить несколько услуг сразу 

Время бухгалтера 1 час назад
Фото: ИА Гарант
Минэкономразвития утвердило примерную форму комплексного запроса в МФЦ и правила их хранения. В марте этого года заработал закон, который позволит физлицам и юрлицам делать комплексные запросы в центры госуслуг, подавая единое заявление.
Правительство определило список услуг, которые можно получить таким образом. В них входят как и услуги для граждан, например, проведение экзаменов на водительские права или услуги ПФР, так и действия, которые пригодятся юрлицам. В их число власти включили выписки из различных госреестров, информирование о действующих налогах и сборах и учет уведомлений о начале деятельности ИП.
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