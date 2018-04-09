При участии РАН разработана цифровая модель безэкипажного судна

Специалисты предприятия госкорпорации Российского федерального ядерного центра-Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики совместно с ФГУП «Крыловский государственный научный центр» и Институтом океанологии имени Ширшова Российской академии наук.разрабатывают цифровую модель безэкипажного судна. С XI века человечество исследует северные земли. В наше время технологии по их освоению далеко ушли вперед настолько, что присутствие человека на безэкипажном судне больше не требуется. Это, в частности, помогает избежать 60-80% ошибок, которые, согласно, статистике, допускает персонал.

«РФЯЦ-ВНИИЭФ в рамках данного проекта выполняет работы по созданию цифровой модели безэкипажного судна, проводит моделирование с учетом влияния гидрометеорологических условий и географических особенностей на объекты и процессы моделирования», — поясняет представитель ядерного центра.

Кроме того, процесс создания безэкипажного судна позволит усовершенствовать и другие, традиционные суда. В частности, существенно улучшить конструкцию корпуса, отказаться от надстройки, разместить в носовой части грузовой трюм, оптимизировать соотношения размерений корабля.