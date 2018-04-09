В Генпрокуратуре рассказали о заинтересованности Березовского в ликвидации Литвиненко

"Имею все основания утверждать, что на тот момент в ликвидации Литвиненко был наиболее заинтересован Березовский", — сказал Атмоньев.

По его словам, британская сторона дала Березовскому статус беженца, хотя не нашла доказательств готовящегося на него покушения.