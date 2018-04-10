Новый персонаж в истории с отравлением Скрипаля. Кто такой Владимир Терлюк?

Живущий в Британии свидетель по «делу Березовского» Владимир Терлюк опасается за свою жизнь после отравления Скрипаля. Об этом заявила сегодня Генпрокуратура России . Несколько дней назад он направил письмо об этом Юрию Чайке . Кто такой Владимир Терлюк?

История вокруг Владимира Терлюка началась в 2003 году. Тогда британские СМИ сообщили, что некий российский агент получил задание уколоть Березовского отравленной ручкой, однако вместо этого рассказал обо всем британским властям и самому Березовскому. Спустя несколько лет Терлюк выступил перед российскими журналистами. Он рассказал, что сам беженец из Казахстана , в 1999 году переехал в поисках лучшей жизни в Англию и стал ходить на суды Березовского, поскольку сам хотел просить политубежища. Так с ним познакомились соратники Березовского.

Терлюк дал интервью телеканалу «РТР», где его для конспирации представили Петром и изменили голос. Он рассказывал, что якобы Александр Литвиненко предложил ему инсценировать покушение, чтобы Березовский получил политубежище в Лондоне. В смерти Литвиненко Терлюк тоже обвинял Бориса Абрамовича — якобы чтобы устранить нежелательного свидетеля. Сам Березовский потом судился с ним и с российским телевидением, заявляя о клевете. Вдова Александра Литвиненко Марина Литвиненко не верит в изложенную Терлюком версию.

Марина Литвиненко вдова Александра Литвиненко «Я сама присутствовала на суде, который проходил в 2010 году, я видела, как он вел себя, что он говорил, как он защищался, то есть это, конечно, иногда вызывало недоумение. Люди, которые приехали защищать его, тоже вызывают неоднозначные мнения. Чем этот человек занимается, какова его роль в Англии, тоже непонятно, но то, что им очень активно пользуются, если им надо дискредитировать или английское правосудие, или непосредственно моего мужа, или еще что-то, это видно».

Как утверждают в российской Генпрокуратуре, Терлюк еще в 2003 году рассказал Скотленд-Ярду об инсценировке. В том же году британская полиция заявила об отсутствии доказательств подготовки покушения, но Березовский получил статус беженца, в его выдаче Москве было отказано. Журналист « Московского комсомольца Александр Хинштейн , сейчас занимающий пост советника главы Росгвардии, уверен, что никакого отношения к российским спецслужбам Терлюк не имел:

Александр Хинштейн журналист «Московского комсомольца» «Сам Терлюк объяснял в беседе со мной, что, находясь в Лондоне, испытывал проблемы с трудоустройством, с деньгами, рассчитывал, подружившись с Березовским, каким-то образом получить от него поддержку. В этом смысле предложение, сделанное ему тогда Литвиненко и Березовским, выступить в качестве агента спецслужбы и разыграть нехитрый сценарий а-ля фильм „Укол зонтиком“. Он на это пошел, как я понимаю, сознательно рассчитывая на встречное вспоможение. Но дальше был обманут в лучших чувствах. Ничего за свои показания не получил и в этой связи дальше начал уже открыто рассказывать, как оно на самом деле происходило».

В апреле этого года Терлюк написал генпрокурору Юрию Чайке, что сотрудник Скотленд-Ярда вышел на него и попросил разъяснить позицию относительно сотрудничества с российской Генпрокуратурой. Терлюк боится за свою жизнь, а в Генпрокуратуре не исключили, что «Терлюк рассматривается как очередная жертва, возможно, даже был выбор между ним и Скрипалем». Лондон пока не отреагировал.