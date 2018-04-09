Ещё
ФСС перенес срок подтверждения основного вида деятельности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФСС перенес срок подтверждения основного вида деятельности 

Время бухгалтера 42 минуты назад
Организации каждый год должны подтверждать свой основной вид бизнеса. Это важно для определения тарифа по травматическим взносам. Срок представления пакета документов в соцстрах — 15 апреля. В текущем году эта дата выдается на воскресенье. Проблема в том, что законодательно порядок переноса указанного срока не установлено. Поэтому посетить ФСС нужно не позднее 13 апреля.
Правда, московский соцстрах на своем сайте опубликовал информацию о том, что ждет своих страхователей по 16 апреля включительно.
Как подтвердить основной вид деятельности и каковы последствия в случае игнорирования законодательных требований читайте в нашей статье.
Время бухгалтера: последние новости
Минэкономразвития хочет отказаться от «дочек» Минфин рассказал, кого освободят от ККТ по новому закону СЗВ-М за март сдавайте по новым правилам
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул139
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия157
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй68
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина32
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»101
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
01:00
В столице стартовала акция «Разделяй и используй»
Новости Москвы Общество
00:26
Бегство Козловского породило новую волну ненависти
Шоу-бизнес
00:38
В столице откроют более 30 велодорожек
Новости Москвы
01:00
Юго-западный участок БКЛ запустят в 2020 году
Новости Москвы
03:26
Фестиваль «Пасхальный дар» начался в Москве
Новости Москвы
03:26
Благодатный огонь перевезли по Кольцевой линии метро
Новости Москвы
01:11
В Москву придет лето
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение