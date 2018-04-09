ФСС перенес срок подтверждения основного вида деятельности

Организации каждый год должны подтверждать свой основной вид бизнеса. Это важно для определения тарифа по травматическим взносам. Срок представления пакета документов в соцстрах — 15 апреля. В текущем году эта дата выдается на воскресенье. Проблема в том, что законодательно порядок переноса указанного срока не установлено. Поэтому посетить ФСС нужно не позднее 13 апреля.

Правда, московский соцстрах на своем сайте опубликовал информацию о том, что ждет своих страхователей по 16 апреля включительно.

Как подтвердить основной вид деятельности и каковы последствия в случае игнорирования законодательных требований читайте в нашей статье.