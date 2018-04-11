Хозяйка убитой молотком хаски в Воронежской области: «Брат и друг хотели её съесть»

Собака пошла в руки к мучителям, потому что знала их. Хаски забили молотком, потому что хотели её съесть, считает Римма, хозяйка погибшей собаки. Жуткий случай произошёл в бобровском селе Слобода, двое парней 19 и 27 лет забили молотком собаку 6 марта 2018 года. После проверки полицейские возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными. Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, парни убили собаку, так как хотели отомстить хозяйке за её якобы неприязненные отношения. Однако Римма категорически опровергла эту версию. Вероятно, так свою жестокость объяснили молодые люди на допросах, чтобы хоть как-то оправдать себя — Ничего плохого я никогда им не делала. Наоборот, помогала, чем могла. Это мой двоюродный брат и хороший друг. Я её выпустила тогда гулять, она безобидная, но к незнакомым в руки не шла. Их Берта знала, ведь они играли с ней у меня дома, моя хаски им доверяла и пошла в руки, — говорит Римма. — Они взяли Берту с улицы на поводок и привели её во двор бабушки, где забили молотком. Били так сильно, что вдавили череп. Дядя видел происходящее, но не смог их остановить. По его словам, они хотели собаку съесть. Знаю, что двоюродному брату уже приходилось убивать и есть собак.

Положив хаски в мешок, парни взяли её с собой. Но были пьяными и до своего дома не донесли, выкинули в заброшенном доме. О судьбе любимицы Римма могла никогда и не узнать. Но видя, как Римма переживает и ищет Берту, дядя через несколько дней пожалел девушку и рассказал о случившемся.

— Я просила отдать тело по-хорошему, они даже не признались. Сказали, что не трогали Берту. Тогда я написала заявление, и в тот же день они признались и показали, где тело, — рассказывает Римма. — Это моя собака, я безумно её любила. Я доверяла брату, считала того парня другом, а они вот так поступили со мной. Уголовные дела о жестоком обращении с животными в Воронежской области — большая редкость. Не так часто правоохранителям удаётся уличить живодёров. За групповое парням грозит штраф от 100 до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Оксана Грибкова

Фото из архива Риммы