Челябинцы забили тревогу: к их домам подступила талая водой с фекалиями

Вторые сутки остаются затопленными приусадебные участки, дворы и жилища на улице Безымянной в челябинском поселке Самстрой. Власти пока на проблему не реагируют, рассказывают местные жители. Воду люди пытаются откачивать самостоятельно, перебрасывая шланги друг к другу во дворы.

Напомним, ранее об опасности затопления частного сектора Челябинска талыми водами вперемешку с канализационными стоками заявляли активисты общественного движения защиты прав потребителей «Гражданский патруль». Однако местные власти не предприняли никаких мер, констатировав в ответ, что ливневая канализация отсутствует в поселке полностью и для ее восстановления потребуется целая реконструкция улиц. В частности, предстоит заменить щебеночное покрытие дорог на асфальтобетон, перенести опоры наружного освещения и электропередач, воздушные и подземные теплотрассы, газопровод и даже бытовые выгребные ямы.

Добавим, подъема воды в поселке Самстрой ждали с начала зимы, прогнозируя при этом эпидемическую обстановку. Часть домовладений организовала слив канализации в полуразрушенную ливневку. И с приходом большой воды отходы горожан должны вернуться на улицы, пишет правозащитная организация «Гражданский патруль».