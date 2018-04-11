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Больше 80 человек погибли в Индонезии от поддельного алкоголя
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Больше 80 человек погибли в Индонезии от поддельного алкоголя 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Полиция Индонезии сообщила о том, что за последний месяц в стране значительно участились случаи смерти от контрафактного алкоголя, число погибших превышает 80 человек, сообщает телеканал «360».
При том представитель правопорядка отметил, что лишь за последние сутки поступила информация о 20 смертях.
Больше всего случаев зафиксировали в провинции Западная Ява. На ее долю приходится 50 погибших. В Джакарте жертвами подпольных изготовителей спиртного стал 31 человек.
Сотрудники медучреждений регулярно принимают на лечение пациентов, которые жалуются на затруднение дыхания, проблемы со зрением и потерю сознания. Органы не смогли установить участие единственного производителя в распространении контрафакта. За небольшой срок полиция Западной Явы произвела арест семи подозреваемых, однако следователям не удалось установить связи их деятельности и массовых отравлений.
Подпольное производство алкоголя является отдельной статьей нелегального предпринимательства на территории Индонезии. Мусульманская прослойка общества повлияла на повышение налогов на спиртное.
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