Больше 80 человек погибли в Индонезии от поддельного алкоголя

Полиция Индонезии сообщила о том, что за последний месяц в стране значительно участились случаи смерти от контрафактного алкоголя, число погибших превышает 80 человек, сообщает телеканал «360».

При том представитель правопорядка отметил, что лишь за последние сутки поступила информация о 20 смертях.

Больше всего случаев зафиксировали в провинции Западная Ява. На ее долю приходится 50 погибших. В Джакарте жертвами подпольных изготовителей спиртного стал 31 человек.

Сотрудники медучреждений регулярно принимают на лечение пациентов, которые жалуются на затруднение дыхания, проблемы со зрением и потерю сознания. Органы не смогли установить участие единственного производителя в распространении контрафакта. За небольшой срок полиция Западной Явы произвела арест семи подозреваемых, однако следователям не удалось установить связи их деятельности и массовых отравлений.

Подпольное производство алкоголя является отдельной статьей нелегального предпринимательства на территории Индонезии. Мусульманская прослойка общества повлияла на повышение налогов на спиртное.