Более 80 индонезийцев скончались после употребления алкоголя

Индонезии произошло массовое отравление контрафактным алкоголем. Только за сутки в стране скончались 20 человек.

Больше всего летальных случаев зарегистрировано в провинции Западная Ява. Там за месяц умерли почти 50 человек. В больницы продолжают поступать пациенты с затрудненным дыханием, помутнением сознания и нарушениями зрения.