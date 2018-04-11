Более 80 индонезийцев скончались после употребления алкоголя 

В Индонезии произошло массовое отравление контрафактным алкоголем. Только за сутки в стране скончались 20 человек.
Больше всего летальных случаев зарегистрировано в провинции Западная Ява. Там за месяц умерли почти 50 человек. В больницы продолжают поступать пациенты с затрудненным дыханием, помутнением сознания и нарушениями зрения.
Полиция уже арестовала семь человек, подозреваемых в производстве и продаже контрафактного спиртного. Никакой связи между ними не выявлено. ТАСС напоминает, что в Индонезии действуют высокие налоги на алкоголь. Поэтому местные жители часто употребляют суррогат. Иногда жертвами ядовитого метанола становятся иностранцы.