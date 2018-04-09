Правительство обсуждает меры поддержки бизнесменов, попавших под санкции

"Меры поддержки пока не определены", — сообщил источник агентства.

США в минувшую пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников.