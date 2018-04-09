Ещё
Правительство обсуждает меры поддержки бизнесменов, попавших под санкции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Рубль рухнул
Рубль рухнул

Правительство обсуждает меры поддержки бизнесменов, попавших под санкции 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Правительство РФ обсуждает меры поддержки российских бизнесменов, попавших под новые санкции США, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленный источник.
"Меры поддержки пока не определены", — сообщил источник агентства.
США в минувшую пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников.
Кроме того, как сообщили источники агентства, попавшие в санкционный список бизнесмены Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг могут встретиться с чиновниками правительства на этой неделе, после того, как у них будет более четкое понимание последствий санкций для их бизнеса.
РИА Новости: последние новости
Россия пообещала обнародовать переписку Мэй Группа НТС купила "Рутолл" В Генпрокуратуре рассказали, кто был заинтересован в смерти Литвиненко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»110
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия129
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии311
Степаненко покидает Россию64
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина20
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
30:21
В столице выбрали 200 участников «Музыки в метро»
Новости Москвы
04:38
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Общество
01:30
Скорость транспорта в столице выросла на 12%
Новости Москвы Экономика
01:53
Ляшко решил жениться
В мире Другое
00:17
Швыряющая младенцев медработница попала на видео
Происшествия Другое
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
00:44
Лолита прокомментировала «грабли» Аллегровой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение