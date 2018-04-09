Правительство обсуждает меры поддержки бизнесменов, попавших под санкции 

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Правительство РФ обсуждает меры поддержки российских бизнесменов, попавших под новые санкции США, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленный источник.
"Меры поддержки пока не определены", — сообщил источник агентства.
США в минувшую пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников.
Кроме того, как сообщили источники агентства, попавшие в санкционный список бизнесмены Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг могут встретиться с чиновниками правительства на этой неделе, после того, как у них будет более четкое понимание последствий санкций для их бизнеса.