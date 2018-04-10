Официальный курс евро увеличился почти на 5 рублей

Установленный на вторник Центробанком курс евро к российской валюте вырос почти на 5 рублей и составил около 77 рублей, сообщает Газета.ru

«Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, вырос на 4,97 рубля до 76,85 рубля, курс доллара вырос на 3,8 рубля до 62,36 рубля», — говорится в сообщении.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на 11 апреля, выросла, по сравнению с показателем на вторник, на 4,32 рубля, составив 68,88 рубля.

Утром во вторник по итогам торгов курс евро по отношению к российской валюте превысил 77 рублей. Ранее впервые с декабря 2016 года курс доллара на торгах превысил 63 рубля.