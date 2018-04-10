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Официальный курс евро увеличился почти на 5 рублей
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Официальный курс евро увеличился почти на 5 рублей 

РИАМО 34 минуты назад
Фото: РИАМО
Установленный на вторник Центробанком курс евро к российской валюте вырос почти на 5 рублей и составил около 77 рублей, сообщает Газета.ru.
«Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, вырос на 4,97 рубля до 76,85 рубля, курс доллара вырос на 3,8 рубля до 62,36 рубля», — говорится в сообщении.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на 11 апреля, выросла, по сравнению с показателем на вторник, на 4,32 рубля, составив 68,88 рубля.
Утром во вторник по итогам торгов курс евро по отношению к российской валюте превысил 77 рублей. Ранее впервые с декабря 2016 года курс доллара на торгах превысил 63 рубля.
Из-за новых санкций США в отношении российских бизнесменов и компаний миллиардеры России потеряли более 15 миллиардов долларов за 9 апреля, с момента введения санкций потери составляют более 17 миллиардов долларов.
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