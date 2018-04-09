В Генпрокуратуре рассказали, кому была выгодна смерть Березовского 

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Британские власти были заинтересованы в смерти Бориса Березовского, чтобы он не вернулся в Россию с имевшейся у него информацией, заявил заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян.
"Как только господин Березовский собрался, как следует из прессы и из его заявлений, вернуться в Россию, в этот момент происходят факты, которые мы имеем на сегодня, — факт смерти Березовского. Кому это было выгодно, чтобы Березовский не уезжал в РФ, чтобы не разглашал те закрытые вещи, информацию, которой он обладал, это, я думаю, очевидно, в первую очередь — британским сластям", — заявил Карапетян.