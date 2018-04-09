Ещё
Лавров: Москва будет всячески поддерживать председательство Таджикистана в СНГ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров: Москва будет всячески поддерживать председательство Таджикистана в СНГ 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Россия будет оказывать всяческую поддержку председательству Таджикистана в СНГ и намерена координировать с Душанбе действия в других международных структурах. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в начале встречи с министром иностранных дел Таджикистана Сироджидином Асловым.
"Наши отношения основаны на прочной почве стратегического партнерства, союзничества, — сказал глава МИД РФ. — Это проявляется и в наших двусторонних связях, и во взаимодействии по линии международных организаций, прежде всего по линии ОДКБ, СНГ, ШОС. И, конечно же, тот факт, что в этом году Таджикистан председательствует в СНГ, открывает дополнительные возможности для наших общих усилий по укреплению Содружества как важной региональной межгосударственной площадки".
"Мы будем оказывать всяческое содействие выполнение Душанбе функций председателя СНГ и продолжим нашу тесную координацию во всех других международных структурах", — добавил Лавров.
ТАСС: последние новости
Арестованный Зивудин Магомедов просит в СИЗО выдать ему электрочайник Депутаты Кузбасса на внеочередной сессии во вторник выберут нового спикера облсовета РФ добивается от Британии выдачи 61 россиянина по обвинению в экономических преступлениях
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул172
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй76
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия163
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина36
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»101
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
01:00
В столице стартовала акция «Разделяй и используй»
Новости Москвы Общество
00:26
Бегство Козловского породило новую волну ненависти
Шоу-бизнес
00:38
В столице откроют более 30 велодорожек
Новости Москвы
01:00
Юго-западный участок БКЛ запустят в 2020 году
Новости Москвы
03:26
Фестиваль «Пасхальный дар» начался в Москве
Новости Москвы
03:26
Благодатный огонь перевезли по Кольцевой линии метро
Новости Москвы
01:11
В Москву придет лето
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение