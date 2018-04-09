Лавров: Москва будет всячески поддерживать председательство Таджикистана в СНГ

"Наши отношения основаны на прочной почве стратегического партнерства, союзничества, — сказал глава МИД РФ. — Это проявляется и в наших двусторонних связях, и во взаимодействии по линии международных организаций, прежде всего по линии ОДКБ, СНГ, ШОС . И, конечно же, тот факт, что в этом году Таджикистан председательствует в СНГ, открывает дополнительные возможности для наших общих усилий по укреплению Содружества как важной региональной межгосударственной площадки".

"Мы будем оказывать всяческое содействие выполнение Душанбе функций председателя СНГ и продолжим нашу тесную координацию во всех других международных структурах", — добавил Лавров.